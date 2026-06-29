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'सगळ्या अ‍ॅक्टरचे अफेअर्स असतात' फराहने प्रश्न विचारताच रितेशने दिली 'अशी' प्रतिक्रिया, Viral Video

RITEISH DESHMUKH'S VIRAL REACTION TO FARAH KHAN'S AFFAIR QUESTION:लॉक अप २ या शोमध्ये फराह खानने अफेअरबाबत मिश्कील प्रश्न विचारताच रितेश देशमुखने दिलेली प्रामाणिक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
RITEISH DESHMUKH

RITEISH DESHMUKH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH DESHMUKH'S LOYALTY TOWARDS GENELIA: रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच दोघांचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. मनोरंजन विश्वातील सर्वात आदर्श जोडपे म्हणून रितेश-जेनिलायकडे पाहिलं जातं. त्यांच्या लग्नाला अनेक वर्ष झाली आहे. परंतु आजही त्यांची प्रेमळ केमिस्ट्री तशीच ताजी आहे.

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