RITEISH DESHMUKH'S LOYALTY TOWARDS GENELIA: रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच दोघांचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. मनोरंजन विश्वातील सर्वात आदर्श जोडपे म्हणून रितेश-जेनिलायकडे पाहिलं जातं. त्यांच्या लग्नाला अनेक वर्ष झाली आहे. परंतु आजही त्यांची प्रेमळ केमिस्ट्री तशीच ताजी आहे. .रितेश जेनिलिया प्रत्येक ठिकाणी कुटुंबाचा, पार्टनरचा नेहमीच आदर करताना पहायला मिळतात. तसंच व्यावसायिक आयुष्यात सुद्धा एकमेकांचा आदर करतात. सिनेसृष्टीत लग्नानंतर पार्टनरमध्ये अनेक वाद होतात, अफेअर्स होतात. परंतु रितेश-जेनिलिया याला अपवाद आहे. दोघांनी एकमेकांप्रति असणार निष्ठा विश्वास अनेकांना प्रेरणा देणारं आहे. .अशातच लॉक अप २ या शोमधील रितेशचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सुनिता अहुजा म्हणतेय की, 'सेलिब्रिटीचे अफेअर्स असतातच' त्यावर फराह खान मिश्कीलपणे रितेशकडे बोट दाखवत इशाऱ्यात त्याला विचारते. त्यावर रितेश डोळे बंद करत प्रामाणिकपणे मान हलवत नकार देतो. .त्याचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी रितेशचं कौतूक केलंय. रितेशच्या आयुष्यात फक्त आणि फक्त जेनिलियाच आहे अशा कमेंट्स चाहत्यांकडून येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर रितेशचा लॉकअप २ मधील हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'मी विरार फास्ट लोकलमधून उडी मारलेली...' अभिनेत्री मुग्धा शाह यांनी सांगितला आयुष्यातील धक्कादायक प्रसंग, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.