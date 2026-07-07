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'वडील मुख्यमंत्री आहेत म्हणून याला…', टोमणे मारणाऱ्यांना रितेश देशमुखनं दिलं सडेतोड उत्तर, म्हणाला...

RITEISH DESHMUKH ON NEPOTISM:'लॉक अप २' या शोमध्ये अभिनेता रितेश देशमुख याने करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील संघर्षाचा भावनिक अनुभव शेअर केला. वडील विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्यामुळे आपल्याला चित्रपट मिळाले, असा समज अनेकांचा होता, असं त्याने सांगितलं.
RITEISH DESHMUKH ON NEPOTISM

RITEISH DESHMUKH ON NEPOTISM

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH DESHMUKH LOCK UPP 2 STATEMENT: अभिनेता रितेश देशमुखने सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. आजपर्यंत त्याने कॉमेडी, अॅक्शन आणि रोमँटिक प्रकारच्या भूमिका साकारल्यात. सध्या तो लॉक अप २ शोचं सूत्रसंचालन करत असतो. दरम्यान नुकताच एका एपिसोडमध्ये रितेशन त्याच्या अभिनयाच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगितलं. त्यानंतर त्यांचं बोलणं ऐकून स्पर्धक भावूक झाले होते.

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