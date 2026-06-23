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'त्यांना चांगलाच अनुभव आहे' Lock Up सुरु होण्याआधीच राडा! सलमान-संजय दत्त बद्दल प्रश्न विचारताच भडकला रितेश, म्हणाला...

RITEISH DESHMUKH REACTS TO SALMAN KHAN QUESTION:'लॉक अप: सच या सजा' या नव्या रिअॅलिटी शोच्या लॉन्च कार्यक्रमात रितेश देशमुखला सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्या कथित लॉकअप अनुभवाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.
viral video

viral video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

LOCK UP SACH YA SAZA LAUNCH EVENT CONTROVERSY: अभिनेता रितेश देशमुख 'राजा शिवाजी' सिनेमामुळे गेले काही दिवस चर्चेत होता. त्याच्या सिनेमानं १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. मराठी सिनेमात सर्वाधिक कमाई करणारा राजा शिवाजी हा सिनेमा ठरलाय. दरम्यान आता रितेश 'लॉक अप: सच या सजा' या हिंदी रिअॅलिटी शोमध्ये पहायला मिळणार आहे. फराह खान तो हा शो होस्ट करणार आहे.

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