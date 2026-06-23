'त्यांना चांगलाच अनुभव आहे' Lock Up सुरु होण्याआधीच राडा! सलमान-संजय दत्त बद्दल प्रश्न विचारताच भडकला रितेश, म्हणाला...

LOCK UP SACH YA SAZA LAUNCH EVENT CONTROVERSY: अभिनेता रितेश देशमुख 'राजा शिवाजी' सिनेमामुळे गेले काही दिवस चर्चेत होता. त्याच्या सिनेमानं १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. मराठी सिनेमात सर्वाधिक कमाई करणारा राजा शिवाजी हा सिनेमा ठरलाय. दरम्यान आता रितेश 'लॉक अप: सच या सजा' या हिंदी रिअॅलिटी शोमध्ये पहायला मिळणार आहे. फराह खान तो हा शो होस्ट करणार आहे. .नुकताच या शोचा लॉन्च सोहळा पार पडला. या लाँचिंग इव्हेंटला रितेशला आलेल्या एका प्रश्नामुळे तो चांगलाच भडकला होता. लॉकअप हा शो नेटफ्लिक्सवर सुरु होणार आहे. दरम्यान नुकतीच या शोची प्रेस कॉन्फरन्स पार पडली. यावेळी रितेशला 'सलमान खान आणि संजय दत्तला या शोमध्ये बोलवणार का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न ऐकताच तो भडकला. त्यानंतर त्याच्या शब्दात उत्तर देत विषय संपवला. .माध्यमांनी रितेशला विचारलं की, 'सलमान खान आणि संजय दत्त यांना लॉक अप या शोमध्ये बोलवणार का? कारण त्यांना लॉकअपचा खूप चांगला अनुभव आहे.' हा प्रश्न ऐकताच तो थोडासा अस्वस्थ झाला. सुरुवातीला त्याने प्रश्नाचं उत्तर देणं टाळलं. नंतर पुन्हा त्याला तोच प्रश्न विचारल्यानं रितेश म्हणाला की, 'शोमधील स्पर्धकांची निवड करण्याचा माझा काही संबंध नाही. मी फक्त सूत्रसंचालकाची भूमिका पार पडतोय. स्पर्धकांना प्रश्न विचारणं? शो पुढे नेणं. हे माझं काम आहे. त्यामुळे स्पर्धक निवडण्याचा मला कोणताच अधिकार नाही.' असं उत्तर त्याने त्याच्या शब्दात दिलं. .पुढे त्याला असंही विचारलं की, 'जर सलमान, संजय दत्तला या शोमध्ये बोलवलं तर त्यांना काय शिक्षा देणार? कारण त्यांना चांगला अनुभव आहे.' त्यावर रितेश म्हणाला, 'नाही मला असं वाटतय, तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देऊन मी एक टिप्पणी करतोय. प्रश्न तुमचा आहे. त्यावर माझं उत्तर नाही असं आहे.' असं म्हणत रितेशने तिथेच विषय संपवला. .ठरलं तर मग फेम प्राजक्ता कुलकर्णीने सांगितला गोविंदासोबत काम करण्याची अनुभव, म्हणाल्या...'तो नेहमीच उशिरा येयचा'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.