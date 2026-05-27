'मी मुख्यमंत्री साहेबांना फोन केला होता. कारण...' रितेश देशमुख म्हणाला, 'सेट उभा करण्यासाठी जागा नव्हती तेव्हा त्यांनी...'

DEVENDRA FADNAVIS HELPED RAJA SHIVAJI SET: रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' सिनेमानं मराठी सिनेसृष्टीतील सगळे रेकॉर्ड मोडले. या सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. या सिनेमानं आतापर्यंत १२० कोटीहून अधिक कमाई केली आहे. दरम्यान या सिनेमात बॉलिवूडचे अनेक दिग्गज कलाकार सुद्धा पहायला मिळाले. .दरम्यान अशातच 'झी २४ तास महाराष्ट्र गौरव' पुरस्कार सोहळ्यात रितेशनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. 'राजा शिवाजी सिनेमाचा एक सेट उभा करण्यासाठी जागा नव्हती, त्यावेळी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत मदत केली होती.' याबद्दलचा खुलासा रितेशनं पुरस्कार सोहळ्यात केलाय..सोहळ्यात बोलताना रितेश म्हणाला की, 'जेव्हा मी राजा शिवाजी सिनेमाचं शुटिंग करत होते, त्यावेळी मला एक सेट उभा करण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. मी खुप प्रयत्न केले परंतु कुठेही जागा मिळत नव्हती. तेव्हा मी मुख्यमंत्री साहेबांना फोन केला. कारण मला जी जागा हवी होती, ती सरकारची होती. ती जागा हिंदी सिनेमाला ज्या दरात मिळते, ते मला परवडणारं नव्हतं. त्यावेळी मी साहेबांना फोन केला, ते मला म्हणाले...'तुम्ही महाराजांवर सिनेमा करताय, ही जागा उद्या सकाळी तुम्हाला उपलब्ध होईल.' हा किस्सा सांगत रितेशनं देवेंद्र फडणवीसांचं कौतूक केलय. .दरम्यान राजा शिवाजी सिनेमाबद्दल बोलायचं झालं तर या सिनेमानं कोट्यवधींची कमाई केली आहे. मराठी सिनेसृष्टीत एवढी कमाई करणारा हा पहिलाच सिनेमा ठरलाय. या सिनेमाचं भारताचं कलेक्शन १०१.४० कोटींच्या घरात पोहचलय. या सिनेमाची निर्मिती जेनिलिया देशमुख आणि ज्योती देशपांडे यांनी केलीय. तर रितेशच्या दोन्ही मुलांनी या सिनेमात पहिल्यांदा अभिनय केलाय.