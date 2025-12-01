आतातरी अर्ध्यातून शो सोडू... रितेश देशमुख 'बीबीमराठी६' चं होस्ट करणार समजताच नेटकऱ्यांनी दिले सल्ले; आठवण करून देत म्हणाले

कलर्स मराठीवरील सर्वाधिक गाजणारा कार्यक्रम म्हणजे 'बिग बॉस मराठी'. आतापर्यंत या कार्यक्रमाचे पाच सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. त्यातील ४ सीझनचं सूत्रसंचालन अभिनेते, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी केलंय. तर एका सीझनचं सूत्रसंचालन अभिनेता रितेश देशमुख याने केलंय. काही दिवसांपूर्वीच कलर्सने 'बिग बॉस मराठी ६' ची घोषणा केली. तर नुकतीच हा सीझनदेखील अभिनेता रितेश देशमुख होस्ट करणार आहे अशी पोस्ट करण्यात आलीये. त्यामुळे यावेळेस महेश मांजरेकर यांना होस्ट म्हणून पाहू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांचा हिरमोड झालाय. असं असलं तरी नेटकऱ्यांनी रितेशला काही सल्ले दिलेत. .रितेशने 'बिग बॉस मराठी ५' चं सूत्रसंचालन केलेलं. मात्र तेव्हाचं त्याचं सूत्रसंचालन अनेकांना आवडलं नव्हतं. सुरुवातीला कडक असणारा रितेश नंतर मात्र नरमला होता. त्याच्या वागण्या- बोलण्यात ती जरब नसल्याची तक्रार अनेकांनी केली होती. घरातल्या स्पर्धकांना धाकात ठेवायचं असेल तर त्यासाठी कडक आणि मुद्देसूद बोलणं गरजेचं आहे. त्यांचं चुकीचं वागणं लक्षात आणून देऊन त्यांना शिक्षा देणं देखील तितकंच गरजेचं असतं. महेश मांजरेकर या गोष्टी अगदी सहज करत होते. मात्र रितेशच्या अँकरिंगमध्ये काही कमतरता दिसून आल्या. त्यामुळेच आता अनेकांनी त्याला सल्ला दिला आहे. .'बिग बॉस मराठी ६' चे प्रोमो कलर्स मराठीकडून शेअर करण्यात आलेत. त्यात रितेशचा प्रोमो देखील आहे. त्यावर एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'आता रितेश दादाला पाहायची इच्छा नाहीये.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'आता तरी अर्ध्यातून शो सोडून जाऊ नका आणि सिनिअर स्पर्धक असतील तर त्यांनाच अहो जाओ करा. इतरांना अरे तुरे करूनच बोला.' आणखी एकाने लिहिलं, 'यावेळी तरी १०० दिवस पूर्ण करा.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'आता तरी चुकीला चूक आणि बरोबर ला बरोबर म्हणा. नाहीतर एकीला वेगळा न्याय आणि दुसरीला वेगळा असं कराल.' .मागील सीझनमध्ये रितेश शेवटच्या काही वीकेंडच्या वारमध्ये नव्हता. त्याने दुसऱ्या एका चित्रपटाला तारीख दिली असल्याने तो त्याच्या शूटिंगसाठी गेला होता. तर हिंदी बिग बॉस' सुरू होणार असल्यामुळे मराठी बिग बॉसचे १०० दिवस पूर्ण न करताच या कार्यक्रमाने निरोप घेतला होता. .अखेर स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप; कलाकारांनी शेअर केल्या ‘Last Few’ च्या पोस्ट, नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.