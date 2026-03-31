डोळ्यात अंगार अन् उरात स्वाभिमान! रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित; त्या व्यक्तीवर खिळली प्रेक्षकांची नजर

गेल्या काही वर्षात हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यावर अनेक चित्रपट आले. महाराजांचं कर्तृत्व न संपणारं आहे. त्यांच्याबद्दल जितकं सांगावं तितकं कमीच आहे. चित्रपटांच्या माध्यमातून अनेक दिग्दर्शक आणि कलाकार हे पडद्यावर मांडून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत. असाच एक चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे तो म्हणजे 'राजा शिवाजी'. लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख याने या चित्रपटाची घोषणा केली होती. आता अखेर या चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांसमोर आलाय. .रितेशने इंस्टाग्रामवर हा टीझर शेअर केलाय. हा टीझर शेअर करताना त्याने लिहिलं, '"हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे, ही तर श्रींची इच्छा!!!" दहा वर्षे एका महाकाय स्वप्नाला उराशी बाळगून ते सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. लक्षात आलं..छत्रपती शिवाजी महाराज नावाचं हे आकाश जितकं दिसतं त्यापेक्षा कितीतरी भव्य आहे. आम्ही पाहिलेल्या स्वप्नाची पहिली झलक तुमच्यासमोर ठेवताना मला अभिमान वाटतो आहे. आपला राजा, आपला अभिमान. आई जगदंबेचं स्मरण करून मोहिमेचा पहिला भंडारा उधळत आहे. हर हर महादेव.'.या चित्रपटात संजय दत्त औरंगजेबाच्या भूमिकेत असल्याचं दिसतंय. तर अभिषेक बच्चन शिवाजी महाराजांचे भाऊ संभाजी महाराज यांची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. त्यांच्याबद्दल इतिहासात फार कमी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रेक्षक त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यासही उत्सुक आहेत. सोबतच या टीझरचं प्रेक्षक कौतुक करताना दिसतायत. चित्रपटाच्या कास्टिंगचं देखील कौतुक होतंय. हा चित्रपट १ मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षक आता या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट हिट होणार का याबद्दलही प्रेक्षकांच्या मनात प्रचंड उत्सुकता आहे.