‘राजा शिवाजी’ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार एन्ट्री; पहिल्याच दिवशी 11.35 कोटींची कमाई

RAJA SHIVAJI MOVIE REVIEW & COLLECTION: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांचा नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या राजा शिवाजी या सिनेमामुळे चर्चेत आले आहेत. या सिनेमाच्या कथेपासून अॅक्शन सीनपर्यंत सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमातील सलमान खानची जीवा महालाची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. या सिनेमातील सलमानसह अभिषेक, संजय दत्त, जेनिलिया, विद्या बालन यांच्या अभिनयाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .पहिल्या दिवशी किती कमाईराजा शिवाजी सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर पहिल्याच दिवस दमदार कमाई करत सुरुवात केली आहे. स्कॅनलिंकच्या अहवालानुसार या सिनेमानं भारतात ओपनिंग डे दिवशी अंदाजे ११.३५ कोटी रुपयांचा गल्ला कमावला आहे. हिंदी भाषेतील सिनेमानं ३.३५ कोटी तर मराठी भाषेतील सिनेमानं सुमारे ८ कोटी रुपयांचा गल्ला कमावला आहे. हे आकडे अद्याप प्राथमिक नसून याबाबत अधिकृत आकडेवारी बदलू शकते. .चित्रपटातील कलाकारया सिनेमात रितेश देशमुख याने अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शनाची धुरा सुद्धा सांभाळली आहे. तसंच जेनिलिया हिने या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री पटवर्धन हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. सलमान खान यांच्या कॅमिओ तर प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे..राजा शिवाजी हा सिनेमा मराठी सिनेमातील आतापर्यंत सर्वांत मोठा बजेटचा सिनेमा आहे. या सिनेमानं सुमारे १०० कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. आता येत्या दिवसात हा सिनेमा किती कमाई करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .चाहत्यांना कसा वाटला 'राजा शिवाजी' सिनेमा? एक्सवर पोस्ट करत नेटकरी म्हणाले...'फुल पैसा वसूल'.