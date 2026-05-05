‘राजा शिवाजी’ सिनेमाच्या कमाईमध्ये सोमवारी घट, ४ दिवसांत कमावले 'इतके' कोटी

RAJA SHIVAJI MOVIE MONDAY COLLECTION: रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केलेल्या 'राजा शिवाजी' सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर ऐतिहासिक सुरुवात केलीय. रितेशसह इतर मोठ्या कलाकरांच्या अभिनयानं प्रेक्षकांना भूरळ घातली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची गाथा सांगणारा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतोय. या सिनेमाची ओपनिंग जबरदस्त झाली होती. परंतु चौथ्या दिवशी या सिनेमाच्या कमाईत घट झालीय. .राजा शिवाजी हा सिनेमा रिलीज होऊन केवळ चार दिवस झाले आहे. या चार दिवसात सर्वांत कमी कलेक्शन हे सोमवारी झालं आहे. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार 'राज शिवाजी' या सिनेमानं सोमवारी ५.६० कोटींची कमाई केली आहे. शुक्रवारी या सिनेमानं १२.४० कोटींची कमाई केली होती. तर शनिवारी ११.५० आणि रविवारी १३.१० कोटींची कमाई केली होती. परंतु सोमवारी या सिनेमाची कमी कमाई झाल्याचं पहायला मिळतय.. सोमवारी या सिनेमाची कमाई पाहता ही घट जास्त असेल तर हा सिनेमा पुढच्या आठवड्यापर्यंत टिकेल की नाही याची शाश्वती नसते. परंतु राजा शिवाजी या सिनेमाची सोमवारची कमाई ही बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेमा टिकून राहील अशीच आहे. त्यामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान राजा शिवाजी सिनेमात रितेशनं शिवरायांची भूमिका साकारली आहे. तसंच या सिनेमा जेनिलिया, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, जितेंद्र जोशीसह अनेक कलाकार पहयला मिळणार आहे. तसंच या सिनेमात रितेशच्या दोन्ही मुलांनी महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे.