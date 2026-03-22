रोहित शर्माने पूर्ण केलं संजू राठोडचं स्वप्न, 'हिटमॅन'सोबतचा व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला...'लहानपणीचं स्वप्न...' Viral Video

SANJU RATHOD MEETS IDOL ROHIT SHARMA: संजू राठोड सध्या तरुणाईचा आवडता सिंगर आहे. महाराष्ट्रातील जळगाव इथल्या धनवड गावातून आलेल्या संजूला आज देशभरातील अनेक जण ओळखतात. अशातच आता संजू राठोडनं मेहनतीनं सगळं कमावलं असून मोठा चाहतावर्ग निर्माण झालाय. त्याचे अनेक गाणं सध्या तरुणाचे आवडती आहेत. संजू हा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्माचा चाहता आहे. नुकंतच संजूनं त्यांच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत 'फॅन मुव्हमेंट' शेअर केलाय. .मुंबई इंडियन्सच्या एका कार्यक्रमादरम्यान रोहित शर्मा आणि संजू राठोड यांची भेट झाली. यावेळी संजू राठोडनं त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर रोहित शर्मासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा संजूला मिठी मारताना आणि त्यांच्याशी हातात हात घेताना पहायला मिळतोय. तेव्हा संजूनं रोहितकडे ऑटोग्राफची विनंती केली त्यावेळी रोहितनं संजूच्या टी-शर्टवर सही केली. तेव्हा संजूच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता. .दरम्यान संजूनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आज लहानपणीचं माझं एक स्वप्न पूर्ण झालं. धन्यवाद रोहित शर्मा, राजा माणूस!' दरम्यान संजूचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी संजूनं हार्दिक पंड्याची सुद्धा भेट घेतली. सध्यासोशल मीडियावर रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या यांच्यासोबतचा संजूचा व्हिडिओ चर्चेत आलाय. व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. .दरम्यान संजू राठोडबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी मराठी संगीताला एक नवी ओळख दिलीय. घरात संगीताची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना मनात संगीताविषयी प्रेम होतं. तेव्हा त्याने सेकंड हँड लॅपटॉप आणि इअरफोन्सवर गाणी बनवायला सुरुवात केली. हळू हळू त्याच्या पदरी यश आलं.