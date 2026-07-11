...अन् अचानक सेटवर आले रोहित शेट्टी! 'Governor' च्या शूटिंग दरम्यान चिन्मय मांडलेकरसोबत घडला रंजक प्रसंग

अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या Governor: The Silent Saviour या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या भरभरून प्रेमामुळे दिग्दर्शक Chinmay Mandlekar आनंदित आहेत. अभिनेता Manoj Bajpayee यांच्यासोबतचा हा त्यांचा दुसरा चित्रपट आहे. यापूर्वी दोघांनी Inspector Zende मध्ये एकत्र काम केले होते. नुकतेच चिन्मय मांडलेकर यांनी चित्रपटातील एका मोठ्या ॲक्शन दृश्याच्या चित्रीकरणाचा अनुभव सांगितला. याच वेळी त्यांनी त्या संस्मरणीय क्षणाचीही आठवण करून दिली, जेव्हा प्रसिद्ध दिग्दर्शक Rohit Shetty अचानक Governor: The Silent Saviour च्या चित्रीकरणस्थळी पोहोचले होते..या आव्हानात्मक दृश्याच्या चित्रीकरणाबद्दल बोलताना चिन्मय मांडलेकर म्हणाले, "कोणत्याही चित्रपटात आगीशी संबंधित दृश्यांचे चित्रीकरण करताना संपूर्ण युनिटमधील प्रत्येक सदस्य अत्यंत सतर्क असतो. आमचे ॲक्शन दिग्दर्शक शिंदे सर यांनी सुरक्षेच्या प्रत्येक बाबीची काटेकोरपणे काळजी घेतली होती. त्यामुळे हे दृश्य अतिशय सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने चित्रित करण्यात आले. अशा प्रकारच्या दृश्यांचा त्यांना मोठा अनुभव असल्यामुळे संपूर्ण चित्रीकरण सुरळीत पार पडले आणि दृश्यही उत्कृष्ट साकारले गेले. आम्ही हे दृश्य हॉर्निमन सर्कल परिसरात चित्रित केले. इतक्या गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ॲक्शन दृश्याचे चित्रीकरण करणे हे स्वतःमध्येच एक मोठे आव्हान असते.".ते पुढे म्हणाले, "या चित्रीकरणाशी संबंधित एक रंजक प्रसंगही आहे. आम्ही हे दृश्य चित्रित करत असताना रोहित शेट्टी सर अचानक आमच्या चित्रीकरणस्थळी आले. ते त्यांच्या एका चित्रपटासाठी चित्रीकरणाच्या ठिकाणाची पाहणी करण्यासाठी आले होते. येथे ॲक्शन दृश्याचे चित्रीकरण सुरू असल्याचे समजताच ते थेट आमच्या सेटवर आले. आमच्यासाठी तो क्षण खरोखरच खूप खास होता. एका बाजूला आम्ही ॲक्शन दृश्याचे चित्रीकरण करत होतो आणि दुसऱ्या बाजूला ॲक्शनपटांचे बादशाह रोहित शेट्टी सर आमच्यासोबत उभे होते. त्यांनी आम्हा सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. चित्रपटनिर्मितीच्या प्रवासात असे सुंदर योगायोग कधी कधी आपोआप घडून येतात. मात्र सर्वात मोठा आनंद याचा आहे की हे संपूर्ण दृश्य अत्यंत प्रभावीपणे चित्रित झाले.".Inspector Zende नंतर दिग्दर्शक Chinmay Mandlekar आणि अभिनेता Manoj Bajpayee यांची जोडी Governor: The Silent Saviour मधून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मने जिंकण्यात यशस्वी ठरली आहे. चित्रपटाला मिळणारा उत्तम प्रतिसाद कायम असतानाच आता प्रेक्षकांना चिन्मय मांडलेकर यांच्या पुढील चित्रपटाचीही उत्सुकता लागून राहिली आहे..भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? मग काय अडचण आहे? मुलाच्या नावावरून बोलणाऱ्यांना अधोक्षज कऱ्हाडेने दिलं सडेतोड उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.