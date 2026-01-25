'ये बात रोशन!' घराबाहेर काढण्याच्या टास्कमध्ये रोशन तन्वी भिडणार, धोका दिल्याने रोशन सगळ्यांसमोर तन्वीला सुनावणार, नेटकरी खुश

Bigg Boss Marathi 6 Twist: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्व रंजकदार ठरत आहे. दोन आठवड्यातच घरातील हंगामा पाहून सोशल मीडियावर बिग बॉसचीच चर्चा होताना पहायला मिळतेय. यंदाच्या पर्वात एकूण १७ स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. अनुश्री, रुचिता यांच्या वागण्यामुळे रितेशने भाऊच्या धक्क्यामध्ये चांगलीच कानउघडणी केली आहे. .बिग बॉसच्या पहिल्याच आठवड्यात घरात मोठी भांडणं होताना पहायला मिळताय. घरात दोन भाग सुद्धा पडले आहेत. एक टोळी आणि झुंड नावाने घऱात टोळी झाल्या आहेत. पहिल्या आठवड्यात तन्वी आणि रुचिता यांचे भांडणामुळे पहिला आठवडा चांगलाच चर्चेत आला. दुसऱ्या आठवड्यातही अनुश्री आणि रुचिता यांच्या आरोपांमुळे रितेशने भाऊच्या धक्क्यावर दोघींना चांगलंच धारेवर घेतलं. .दरम्यान कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर रविवारी प्रदर्शित होणाऱ्या एपिसोडच्या प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये रितेश देशमुखने स्पर्धकांना चान्स पे डान्स हा टास्क दिल्याचं पहायला मिळालं. यावेळी प्रभूचा डान्स रितेशला प्रचंड आवडला. .bigg boss मध्ये रितेशने स्पर्धकांना आणखी एक टास्ट दिला होता. या टास्कमध्ये गोण्यावर पोस्टर लावलेले असतात. रितेश स्पर्धकांना सांगतो की, घरात नको असलेले टाकाऊ सदस्य टाकायचे आहेत. यावेळी घरातील सदस्य नको असलेल्या सदस्यांच्या गोणी बाहेर टाकताना पहायला मिळतोय. यावेळी रोशन भजनकर तन्वीचं नाव घेतो. तो म्हणतो. 'हिने मला भाऊ मानलं पण ऐनवेळी तिने मला धोका दिला.'.रोशनचं कारण ऐकून त्याला तन्वी म्हणते, 'तुझी कॅप्टन्सी विशाल चालवणार होता. त्यामुळे मी तुझ्यासाठी खेळले नाही.' यावर रोशन तन्वीवर ओरडतो आणि म्हणतो...'हा गैरसमज दूर कर. उगाच बिग बॉसने मला या घरात आणलं नाही. माझ्यासोबत तु दुटप्पीपणा केलाय.' असं म्हणत रोशन तन्वीची गोणी घराबाहेर फेकतो. .दरम्यान bigg boss marathi चा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी रोशनचं कौतूक केलय. त्याचं करारी उत्तर नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलं आहे. अनेकांनी कमेटं करत म्हटलं की, 'बरोबर केलं रोशन दादा तू' तर दुसऱ्याने एकाने कमेंट करत म्हटलं की, 'रोशन दादा टोळीमधले असले तरी स्वत:च्या डोक्यानेच ते खेळतात' त्यामुळे नेटकऱ्यांना आता नवीन भागाची उत्सुकता लागली आहे. .ये बात...! स्वानंदीने अखेर करुन दाखवलं, अंशुमनचा खरा चेहरा आला समोर, नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.