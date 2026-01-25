Premier

'ये बात रोशन!' घराबाहेर काढण्याच्या टास्कमध्ये रोशन तन्वी भिडणार, धोका दिल्याने रोशन सगळ्यांसमोर तन्वीला सुनावणार, नेटकरी खुश

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वात दिवसेंदिवस हंगामा वाढताना दिसतोय. घराबाहेर काढण्याच्या टास्कदरम्यान रोशन भजनकर आणि तन्वी यांच्यात जबरदस्त वाद पाहायला मिळाला.
Apurva Kulkarni
Bigg Boss Marathi 6 Twist: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्व रंजकदार ठरत आहे. दोन आठवड्यातच घरातील हंगामा पाहून सोशल मीडियावर बिग बॉसचीच चर्चा होताना पहायला मिळतेय. यंदाच्या पर्वात एकूण १७ स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. अनुश्री, रुचिता यांच्या वागण्यामुळे रितेशने भाऊच्या धक्क्यामध्ये चांगलीच कानउघडणी केली आहे.

