'चुकीच्या घरात जाता जाता वाचले' अभिनेत्री रुचिरा जाधव ब्रेकअपबद्दल म्हणाली...'विठ्ठलाकडे साकडं घातलं आणि दोन दिवसात सत्य...'

RUCHIRA JADHAV OPENS UP ON BREAKUP: मराठी विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रुचिता जाधव सध्या स्टार प्रवाहवरील 'तू ही रे माझा मितवा' मालिकेत पहायला मिळतेय. या मालिकेत तिने खलनायिकेची भूमिका साकारली आहे. रुचिता तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. तिने बिग बॉसच्या घरात असताना तिच्या प्रवासाबद्दल तसंच ब्रेकअपबद्दल सांगितलं होतं. दरम्यान ती त्या आठवणीतून कशी बाहेर पडली? याबद्दल तिने पुन्हा भाष्य केलय. .रुचिताने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या करिअर तसंच विविध विषयांवर चर्चा केली. तेव्हा तिला तिच्या ब्रेकअपबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर तिने सांगितलं की, 'बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर दोन वर्ष खूपच कठीण होती. माझ्या मनात शंका होत्या अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या नव्हत्या. माझं पर्सनल आयुष्य बिग बॉसमुळे ज्या पद्धतीनं लोकांसमोर आलं. तेव्हा माझ्या मनात खुप नकारात्मकता होती.'.'परंतु गेल्या महिन्यात माझा वाढदिवस असल्यानं मी पंढरपूरला गेले होते. तेव्हा मी खूप संभ्रमात होते. तेव्हा मी विठ्ठलाकडे साकडं घातलं आणि म्हटलं की, 'जे काही आहे ते सगळं नीट कर' तेव्हा आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दोन ते तीन दिवसातच सत्य समोर येऊ लागलं. हे सगळं माझ्यासाठी खूप अनपेक्षित होतं. माझ्या आयुष्यात मोठा बदल झाला होता.'.'मला ज्या गोष्टी माहिती होत्या, त्या मी माझ्या पालकापासून लपवलेल्या. त्यामुळे त्यांच्यात आणि माझ्यात दुरावा निर्माण झाला होता. घराच्यांना चुकीची वाटत होते. परंतु काही क्लिअरिटीमुळे माझ्यातला गैरसमज दूर झाला आणि आमच्यात पुन्हा सुसंवाद सुरु झाला. मी जर बिग बॉसच्या घरात गेले नसते तर कदाचित आज चुकीच्या घरात गेले असते. मी जी काही आज सुरक्षित आहे, ती बिग बॉसमुळे आहे.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.