Bigg Boss Marathi 6 Video : "तुझं तोंड शेणात घाल"; पहिल्याच दिवशी रुचिता-तन्वीमध्ये जुंपली !

Ruchita Jamkar & Tanvi Kolte Huge Fight In Bigg Boss Marathi S6 Today Episode : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये रुचिता जामकर आणि तन्वी कोलतेमध्ये जोरदार भांडण झालं आहे.
Bigg Boss Marathi 6 New Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 हा नवा सीजन सुरु झाला आहे. काल या शोचा ग्रँड प्रीमियर दणक्यात पार पडला. 17 स्पर्धकांनी बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री घेतली आहे आणि आता हे या घरात काय राडा घालणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

