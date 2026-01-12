Bigg Boss Marathi 6 Video : "तुझं तोंड शेणात घाल"; पहिल्याच दिवशी रुचिता-तन्वीमध्ये जुंपली !

Bigg Boss Marathi 6 New Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 हा नवा सीजन सुरु झाला आहे. काल या शोचा ग्रँड प्रीमियर दणक्यात पार पडला. 17 स्पर्धकांनी बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री घेतली आहे आणि आता हे या घरात काय राडा घालणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .बिग बॉस मराठी सीजन 6 चा नवा प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. प्रोमो पाहून प्रेक्षकांच्याही भुवया उंचावल्या. कारण, पहिल्याच दिवशी दोन स्पर्धकांमध्ये चांगलंच भांडण झालं आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, करण आणि रुचिता तन्वीबद्दल गॉसिप करत असतात. करण तन्वी पाणी पिण्यावरून काय बोलली हे रुचिताला सांगत असतो. "ती फालतूमध्ये असं बोलली" असा तो उल्लेख करतो. तन्वी हे ऐकते आणि त्याला येऊन "फालतू बोलू नकोस" असं बोलते त्यावर रुचिता "उगाच येऊन तलवारी चालवायच्या" असं बोलते. यावरून तन्वी चिडते आणि मध्ये मध्ये बोलू नकोस अशा अर्थाने तिला बोलते. त्यावर रुचिता चिडून "तुझं तोंड शेणात घाल" असं म्हणते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले. "झाली सुरुवात भांडणाला ","उद्घाटन सोहळा झाला","कोलते पहिले बाहेर पडणार वाटतंय ??? स्टेज वर आल्यापासून कुरापती सुरु केल्या . ..","तन्वी उगाच जास्त करतेय" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .तन्वी पहिल्याच दिवशी घरच्यांशी शत्रुत्व घेणार का ? रुचिता आणि तन्वीच्या या भांडणाचे काय परिणाम होणार या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर..Bigg Boss Marathi 6 : हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीमधील बिरबलचा बिग बॉस मराठीच्या घरात प्रवेश ! जाणून घ्या प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.