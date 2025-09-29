अभिनेत्री रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...'वाईट दिवस...'

Rupali Bhosale Accident: मालिका विश्वात स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे रुपाली भोसले, तिने तिच्या अभिनयातून, वेगवेगळ्या मालिकांमधून वेगवेगळं पात्र साकारलं. तिच्या अभिनयाचं कौशल्य तिने तिच्या पात्रातून चाहत्यांना दाखवलं. 'आई कुठे काय करते' मालिकेतील संजना या पात्राला प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रेम दिलं. तिच्या नकारात्मक पात्राला सुद्धा प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रसिद्धी दिली. परंतु रुपाली भोसलेच्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आहे. कारण रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात झालाय. तिने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिलीय. .रुपाली भोसले सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. ती तिचे दैनंदिन जिवनातील अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने सोशल मीडियावर तिच्या नव्या गाडीबद्दल एक अपडेट दिली आहे. तिने एक व्हिडिओ शेअर करत गाडीचा अपघात झाल्याचं सांगितलं आहे. सध्या तिचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांना तिची काळजी लागली आहे. .रुपालीने जानेवारीमध्ये सर्वांत महाग गाडी मर्सडीज खरेदी केली होती. दरम्यान रुपालीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर गाडीचा व्हिडिओ शेअर केलाय. तसंच तिने कॅप्शनमध्ये लिहलय की, 'अपघात झाला, वाईट झालं' इतकच ती तिच्या व्हिडिओवर बोलली होती. तसंच यावेळी तिने तुटलेल्या हार्टचाही फोटो टाकला होता. तिच्या या अपघाताबद्दल कोणतीही सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे रुपालीच्या चाहत्यांना रुपालीबाबत काळजी लागली आहे. .दरम्यान रुपाली बद्दल बोलायचं झालं आई कुठे काय करते मालिकेतून ती घराघरात पोहचली. आता तिची लपंडाव ही मालिका 15 सप्टेंबरपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या मालिकेत रुपालीसह अनेक जुने कलाकार पहायला मिळालेत. .'या मराठी अभिनेत्रींना विकी, रणबीरसोबत डेटला जायचंय' संतोष जुवेकर स्पष्टच बोलला, म्हणाला... 'ते तुमच्याकडे बघतील तर का?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.