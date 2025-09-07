"तू हिरोईन मटेरियल नाहीस.." मराठी इंडस्ट्रीत अभिनेत्रीला आला वाईट अनुभव; "आता मला फरक.."

उत्तम अभिनय असूनही तिला कमी प्रोजेक्ट्स मिळाले, यामागचं कारण तिने उघड केलं.ती अनेक मालिकांसाठी फायनल व्हायची, पण नंतर नकार मिळायचा.निर्मात्यांकडून तिला सांगण्यात यायचं की ती "हिरोईन मटेरियल" वाटत नाही, त्यामुळे तिला मुख्य भूमिकेसाठी निवडलं जात नसे..Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच सध्या हिंदी मालिकाविश्वातही स्वतःच्या उत्तम अभिनयाचा ठसा उमटवणारी अभिनेत्री म्हणजे ऋतुजा बागवे. कमाल अभिनय, दमदार भूमिका साकारत तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे पण एक उत्तम अभिनेत्री असूनही फार कमी प्रोजेक्टमधून ती प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. याबाबतच कारण नुकतंच तिने उघड केलं. .ऋतुजाने नुकतीच आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तीन इंडस्ट्रीमध्ये तिला आलेला अनुभव शेअर केला. मालिकांमध्ये निवड होऊनही नंतर तिला काढलं जायचं असं तिने सांगितलं. .ऋतुजा म्हणाली की, "मी आधी खूप मालिकांचे ऑडिशन्स देत होते. त्यात मी फायनल व्हायचे आणि परत नकार यायचा असं अनेकदा झालं. मला प्रश्न पडायचा की मला नकार का मिळतो ? तर मला असं सांगितलं जायचं की तू हिरोईन मटेरियल वाटत नाहीस. हिरोईनसारखी वैशिष्ट्ये तुझ्यामध्ये नाहीत. काम छान करतेस पण तू आम्हाला हवी तशी हिरोईन नाहीयेस. "."पण मी विचार केला की आपण प्रयत्न करत राहायचं. नंतर मी मालिका केली त्यातून मला तीन महिन्यांमध्ये काढलं. मी त्यांना विचारलं की मला अचानक असं रिप्लेस का केलं ? कारण तुम्ही मला ऑडिशन वगैरे घेऊनच कास्ट केलं होतं. तर ते म्हणाले आता जी मूळ हिरोईन आहे ती नसणार तर त्या पात्राला आम्ही हिरोईन करणार आहोत आणि एक हिरो वगैरेसुद्धा येणार आहे. तुझ्यामध्ये हिरोईनचे फीचर्स नाही "."मला त्यावेळी खूप वाईट वाटलं. पण नंतर मी नाटक करायचं ठरवलं आणि त्यातच रमले. पण माझी आई सांगायची की तू नायिका होणार मला माहित आहे. त्यानंतर एक असा काळ आला ज्यात घरगुती वाटणाऱ्या तशा नायिका हव्या होत्या. आणि मग सुदैवाने मला एक भूमिका मिळाली. सुरुवातीला मला दिसण्यावरून ट्रोल केलं गेलं पण माझं काम दोन-तीन महिन्यांनी आवडू लागलं. त्यामुळे लोकांनी मला स्वीकारलं. "."मध्यंतरी एका रिजेक्शनला सामोरं जावं लागलं तेव्हाही मला वाईट वाटलेलं. पण मी हरत नाही, मी काम करते राहते. हिंदी मालिकेत काम केल्यानंतर आता मला फरकच पडत नाही." असं ती पुढे म्हणाली..FAQs :1. ऋतुजा बागवेने कमी प्रोजेक्ट्स का केले?कारण अनेकदा ऑडिशन्समध्ये फायनल होऊनही तिला हिरोईन मटेरियल नसल्याचं सांगून नाकारलं जायचं.2. ती कोणत्या माध्यमांना कामाबाबत खुली झाली?‘आरपार’ या ऑनलाईन चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत तिने हे अनुभव शेअर केले.3. तिला कोणता प्रश्न पडायचा?वारंवार नकार का मिळतो, हे तिच्या मनात सतत प्रश्न बनायचं.4. तिला नकाराचं कारण काय सांगितलं जायचं?ती उत्तम अभिनेत्री असली तरी निर्मात्यांच्या मते तिच्यात "हिरोईनसारखी वैशिष्ट्ये" नाहीत.5. तरीही तिची ओळख कशामुळे झाली?तिने केलेल्या दमदार आणि वेगळ्या भूमिका, तसेच प्रभावी अभिनयामुळे.."आठ महिने तिने आम्हाला भेटणं टाळलं" प्रिया मराठेच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल मैत्रीण झाली व्यक्त; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.