"तू हिरोईन मटेरियल नाहीस.." मराठी इंडस्ट्रीत अभिनेत्रीला आला वाईट अनुभव; "आता मला फरक.."

Rutuja Bagwe Get Replaced From Marathi Serial For Looks : अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने मराठी टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये तिला आलेला वाईट अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली ऋतुजा जाणून घेऊया.
  1. उत्तम अभिनय असूनही तिला कमी प्रोजेक्ट्स मिळाले, यामागचं कारण तिने उघड केलं.

  2. ती अनेक मालिकांसाठी फायनल व्हायची, पण नंतर नकार मिळायचा.

  3. निर्मात्यांकडून तिला सांगण्यात यायचं की ती "हिरोईन मटेरियल" वाटत नाही, त्यामुळे तिला मुख्य भूमिकेसाठी निवडलं जात नसे.

