Sabar Bond Review: 'साबर बोंड' : काटेरी निवडुंगाचं मधाळ फळ

निवडुंगाचं पिकलेलं लालसर गोड चवीचं फळ ज्याला 'साबर बोंड' म्हणतात. कदाचित माझ्यासारख्या शहरी माणसांना याचं नाव माहिती नसावं कारण ते बाजारात मिळतंही नाही, शुष्क कमी पाण्याच्या भागातही सहजपणे वाढणारं हे कॅक्टस अर्थात काटेरी वर्गातल्या झाडाचं फळ. आकर्षक नसलेल्या या काटेरी झाडाचं फळ मात्र सुमधूर असतं, निसर्गानं त्यालाही सुरक्षेसाठी केसांसारख्या सुक्ष्म काट्यांनी कव्हर केलेलं असतं..असो या फळाची अचानक चर्चा करण्यामागचं कारणंही तसंच आहे. या फळाच्या नावाचा म्हणजेच 'साबर बोंड' नावाचा मराठी सिनेमाची सध्या चर्चेच आहे. सिनेमा तसा आपल्या अवतीभवती असलेल्या सर्वसाधारण माणसांचाच आहे, फक्त तो दोन समलिंगी मित्रांचा सिनेमा आहे. साबर बोंडाप्रमाणं त्याचं जगणं आहे, सर्वांसाठी गोंडस लक्षवेधी वाटणारं पण तितकंच काटेरी. निसर्गानंच त्याला तसं बनवलेलं. आजवर LGBTQ हा केवळ शहरी चंगळवादी संस्कृतीचं फॅड असलेला प्रकार असल्याचं हिणवलं गेलं आहे. असलं प्रत्यक्षात काही अस्तित्वातच नसतं किंवा असलंच तर ती केवळ विकृतीच, असं मनाच्या मान्यतेनुसार ठामपणे सांगणारे आपल्या आजुबाजूला अनेकजण असतात. ग्रामीण भागात वावरणाऱ्या अशाच व्यक्तींवर हा सिनेमा भाष्य करतो..माणसाच्या मृत्यूनंतरही अनेक मान्यता पाळणाऱ्या आपल्या सामाजात वेगळ्या लैंगिक भावना असलेल्यांना मात्र मान्यता नसते. मग त्यातून निर्माण झालेली घुसमट वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, दबाव यामध्ये चिरडलं जाणं हे खूपच सहज आणि भेदकपणे सिनेमा आपल्याला दाखवतो. गावातलं रणरणतं ओसाड शुष्क जीवनं पण त्यातही तळ्यासारखी एखादी निर्मळ जागा, एखादी शांत हवीहवीशी वाटणारी संध्याकाळ कॅमेरातून खूप काही सांगून जाते. सिनेमाला सेन्सॉरनं A सर्टिफिकेट दिलेलं आहे, ते ही केवळ एक दोन प्रसंगांसाठीच पण बाकी सिनेमा हा युनिव्हर्सलच आहे. कदाचित हे सिन्स जर सिनेमात नसते तर याला U प्रमाणपत्रही मिळालं असतं, अनेकांपर्यंत सिनेमा पोहोचला असता. पण मेकर्सना कदाचित त्या सिन्सची गरज वाटली असावी कारण मुळात लैंगिकता हाच कथेचा प्रमुख गाभा आहे. पण सिनेमा कुठेही उथळं किंवा विचित्र वाटत नाही, तो सर्वसामान्यपणे घटनांप्रमाणं घडत राहतो, दिग्दर्शक रोहन कानवडे यांना जे सांगायचं आहे ते त्यांनी नेमकेपणानं सांगितलंही आहे. .यात सर्वात महत्वाची आणि नोटेबल गोष्ट म्हणजे जन्मदाते आई-वडिल आपल्या मुलांना त्यांच्या भावभावनांना खरंच कळतात का? आपलं मूल हे लैंगिकतेच्या दृष्टीनं जर सिसजेडरपेक्षा वेगळं असेल तर काय करायचं? आधीच समाजानं लादलेल्या प्रचंड अपेक्षांचं ओझं कसं हलक करायचं ही बऱ्याच पालकांची द्विधा मन:स्थिती असते. पण ज्या आई-वडिलांना हे कळतं आणि ते ठामपणे त्यामागे उभे राहतात त्यांनाच आपलं मूल खऱ्या अर्थानं कळतं. या सिनेमातील आई-वडील असेच आहेत, अनेक प्रसंगांमधून सिनेमातील प्रोटॅगॉनिस्टच्या आईचा कणखरपणा अन् समजूतदारपणा दिसून येतो. .सामाजिक विषयावर प्रेक्षकांचं मनोरंजन न करता थेट भाष्य करणारे सिनेमे हे फेस्टिव्हलसाठीच असतात ('साबर बोंड'ला ही सनडान्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये ग्रँड ज्युरी अवॉर्ड मिळालंय) तिथं त्यांचा मर्यादित प्रेक्षकवर्ग असतो. पण जर असा सिनेमा सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध झाला तरच तो अनेक लोकांपुढे जाऊन समाजात अपेक्षित परिणाम साधू शकतो. त्यामुळंच 'सोबर बोंड' सध्या टॉकीजमध्ये सुरु आहे आणि तो आपण पाहणं गरजेचं आहे..बाप से बेटा सवाई! छोट्या किंग खान आर्यनचा व्हिडिओ पाहिला का? आवाज, दिसणं आणि स्टाइल सगळं काही तेच, व्हिडीओ होतोय व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.