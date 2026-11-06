गौरव मोरे, विशाखा सुभेदार की ओंकार भोजने; कुणी हास्यजत्रा सोडल्यावर सगळ्यात जास्त वाईट वाटलं? सचिन गोस्वामी म्हणाले

छोट्या पडद्यावरील 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. रटाळ मालिका पाहण्यापेक्षा प्रेक्षक खळखळून हसणं पसंत करतात. या कार्यक्रमातील प्रत्येक कलाकाराने त्यांचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. नम्रता संभेराव, समीर चौघुले, प्रसाद खांडेकर, पृथ्वीक प्रताप, वनिता खरात, निखिल बने, दत्तू मोरे, रसिका, चेतना भट्ट, रोहित माने हे कलाकार त्यांची त्यांची पात्र अतिशय उत्तमरीत्या साकारतात. मात्र यापूर्वी हास्यजत्रा गाजवली ती विशाखा सुभेदार, पंढरीनाथ कांबळे, अंशुमन विचारे, ओंकार भोजने, गौरव मोरे यांनी. त्यांनी या कार्यक्रमाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. मात्र कालांतराने त्यांनी या कार्यक्रमाचा निरोप घेतला. त्यात ओंकार पुन्हा स्किटमध्ये दिसतो. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या कार्यक्रमाचे दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी त्यांना कोणत्या कलाकाराने कार्यक्रम सोडल्यावर सगळ्यात जास्त वाईट वाटलं याबद्दल सांगितलंय. .सचिन गोस्वामी यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली यात ते म्हणाले, 'ओंकार भोजने, गौरव मोरे, विशाखा सुभेदार, अंशुमन या प्रत्येकाच्याच जाण्याने वाईट वाटतं. आमच्यातलं कोणीही कुठल्याही कारणाने गेलं असेल, तरी वाईट वाटतंच. कारण आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतो, ते पाहिलं तर आम्ही दरवेळी प्रत्येकाला सांगतो की ‘नो वन इज रिप्लेसेबल अँड एव्हरीवन इज रिप्लेसेबल’ तुम्ही जर आधी सांगितलं तर सगळेच रिप्लेसेबल आहेत, पण वर्कआउट झाल्यानंतर ‘नो वन इज रिप्लेसेबल ‘ म्हणजे आपल्याकडे प्रत्येकाची एक जागा आहे आणि ती फिक्स आहे.' .पुढे सचिन गोस्वामी म्हणाले, “आमचा बने पण गेला, बनेचं कॅरॅक्टर करणारं दुसरं कोणी नाही. त्याच्यात ती क्षमता आहे, विराज मध्येपण क्षमता आहे. विशाखा अफाट क्षमतेची अभिनेत्री आहे. अंशुमन उत्तम रिअॅक्टर आहे. गौरव खूप चांगला विनोदाची शैली असलेला अभिनेता आहे. ओंकार भोजने तो आता आला परत. ही सगळी विशेष मंडळी आहेत पृथ्वीक, समीर, प्रसाद सगळीच आहेत. माझी सगळ्यात आवडती कविता आहे ती संत तुकडोजी महाराजांची ‘या’ झोपडीत माझ्या. कारण आमचं प्रॉडक्शन हाऊस तसं आहे. आमच्या प्रॉडक्शन हाऊसने कधीच कोणाला जा म्हणून सांगितलं नाही आणि प्रॉडक्शन हाऊस कोणाला या म्हणूनही सांगत नाही. ‘जाता तर सुखी जा, येता तर सुखी या, कोणास नाही मज्जाव या झोपडीत माझ्या…' .५० हजार लोक, घोड्यावर बसलेली रेखा खाली कोसळली! अख्खा स्टेडियम चिडीचूप, दिग्दर्शकाने ३५ वर्षांनी सांगितला किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.