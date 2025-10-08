जेव्हा महागुरू सचिन पिळगावकरांची झाली होती रियल लाईफ हाणामारी, विठ्ठल कामतांनी घेतली होती शपथ....

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व सचिन पिळगावकर यांची लोकप्रियता आजही प्रेक्षकांमध्ये पाहायला मिळते. आजवर विविध भूमिका साकारत किंवा विविध प्रकारचे सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस आणत त्यांनी सगळ्यांची मनं जिंकली. पण तुम्हाला माहितीये सचिन यांच्या आयुष्यात एक असा प्रसंग घडला ज्यामुळे त्यांच्यावर हाणामारी करण्याची वेळ आली आणि त्यावेळी त्यांच्या मित्राने दिलेलं वचन त्याने पूर्ण केलं. .सचिन यांनी हा किस्सा त्यांचं आत्मचरित्र असलेल्या हाच माझा मार्ग एकला पुस्तकात सांगितला आहे. सचिन यांच्या तरुणपणी ही घटना घडली होती. विशेष म्हणजे त्या दरम्यान ते त्यांची मुख्य भूमिका असलेल्या सिनेमातही काम करत होते. त्याचदरम्यान मित्रांना भेटायला घडले असताना एक दुर्दैवी घटना घडली..सचिन यांचा आतेभाऊ बिपीन वर्टीमुळे त्यांची ओळख विठ्ठल कामत आणि त्यांच्या भावंडांशी झाली. एकदा त्या सगळ्यांनी मुंबईतील टेक ऑफ या डिस्कोमध्ये जायचं ठरवलं. मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये हा डिस्को होता. 8 नोव्हेंबर 1980 मध्ये ते या ठिकाणी गेले होते. .तिकडे ते डान्स करत असताना तिथे एक सरदार तरुण होता. तो दारू प्यायलेला होता. काही कारणामुळे त्यांच्यात वाद झाला. त्याने दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यात धक्काबुक्की झाली. जेव्हा सचिन त्यांना समजवायला गेले तेव्हा त्याच्या हातातील कडा सचिन यांच्या कपाळावर लागला आणि कपाळ फाटलं. त्यांचा पूर्ण चेहरा रक्तबंबाळ झाला. त्यानंतर त्यांच्या मित्रांनी त्या व्यक्तीला खूप मारहाण केली. .त्यानंतर विठ्ठल कामत त्यांना नानावटी रुग्णायलात घेऊन गेले. त्यांच्या कपाळावर टाके पडले. त्याचवेळेस विठ्ठल यांनी सचिन यांना वचन दिलं की,"ज्या ठिकाणी तुझं रक्त सांडलं आहे ते हॉटेल तुला विकत घेऊन दाखवेन. " काही वर्षांनी खरोखरच विठ्ठल यांनी ते हॉटेल विकत घेतलं आणि सचिन यांना म्हणाले "हे हॉटेल आता आपलं आहे बघूया आता तुला कोण काय करतं इथे ते." ते हॉटेल म्हणजे मुंबई एअरपोर्ट जवळच प्रसिद्ध ऑर्किड्स हॉटेल..Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma : ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’चा सामाजिक उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.