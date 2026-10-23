'मी आधी सुप्रियाच्या कामाच्या प्रेमात पडलो मग तिच्या' बायकोबद्दल बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'ती माझ्यापेक्षा खूप...'

SACHIN AND SUPRIYA PILGAONKAR LOVE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी म्हणजे सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया पिळगावकर. दोघांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दोघांची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. दोघांबद्दल जाणून घेण्याची चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता असते. दरम्यान अशातच सचिन पिळगावकर यांनी एका मुलाखतीत सुप्रिया यांच्याबद्दल किस्सा शेअर केलाय. .सचिन यांनी नुकतीच 'अमुक तमूक'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना सचिन पिळगावकर म्हणाले की, 'सुप्रियासोबत काम करताना मी आधी तिच्या कामाच्या प्रेमात पडलो आणि त्यानंतर तिच्या प्रेमात पडलो. सिनेमात एकत्र काम केल्यानंतर मी सुप्रियाला लग्नाची मागणी घातली. त्यानंतर आमचं लग्न झालं, मुलगी झाली.'.यावेळी त्यांनी मुलगी श्रिया हिच्या जन्मावेळीचा किस्सा सुद्धा शेअर केला. ते म्हणाले की, 'श्रेयाचा जन्म सकाळी ११ वाजता झाला होता. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी रात्री ७ वाजता सचिन आणि सुप्रिया या दोघांनाही पुरस्कार मिळाले. मला बनवाबनवीसाठी दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला होता, तर सुप्रिया यांना माझा पती करोडपतीसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. म्हणजे काय तर आमच्या आयुष्यातील एका बाहुलीनं घरात दोन बाहुल्या आणल्या' असं ते म्हणाले..सुप्रिया यांच्या अभिनयाविषयी बोलताना सचिन पिळगावकर यांनी त्यांचं कौतुक केलं. सुप्रिया अभिनेत्री म्हणून आपल्यापेक्षा उजवी असल्याचं ते म्हणाले. आपल्या पत्नीच्या अभिनयक्षमतेची जाणीव आपल्याला असल्याचंही त्यांनी या मुलाखतीतून स्पष्ट केलं. तसंच मुलगी श्रिया हिच्याबद्दल बोलतानाही सचिन पिळगावकर यांनी तिच्या कामाबद्दल विश्वास व्यक्त केला. श्रिया असं काम करेल की लोकांना ते आवडेल, याची आपल्याला खात्री होती, असं ते म्हणाले. .'माझ्यावर होणाऱ्या मीम्सवर मीही हसतो'; सचिन पिळगांवकर ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले...'ही माझी पोरं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.