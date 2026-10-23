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'मी आधी सुप्रियाच्या कामाच्या प्रेमात पडलो मग तिच्या' बायकोबद्दल बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'ती माझ्यापेक्षा खूप...'

SACHIN PILGAONKAR REVEALS HIS LOVE STORY WITH WIFE SUPRIYA PILGAONKAR: सचिन पिळगावकर यांनी मुलाखतीत सुप्रिया पिळगावकर यांच्याशी झालेली प्रेमकहाणी सांगितली. 'आधी तिच्या कामाच्या प्रेमात पडलो' म्हणत पत्नीच्या अभिनयाचं केलं कौतुक. श्रियाच्या जन्माचा खास किस्साही सांगितला.
SACHIN PILGAONKAR

SACHIN PILGAONKAR REVEALS HIS LOVE STORY

esakal

Apurva Kulkarni
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SACHIN AND SUPRIYA PILGAONKAR LOVE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी म्हणजे सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया पिळगावकर. दोघांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दोघांची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. दोघांबद्दल जाणून घेण्याची चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता असते. दरम्यान अशातच सचिन पिळगावकर यांनी एका मुलाखतीत सुप्रिया यांच्याबद्दल किस्सा शेअर केलाय.

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