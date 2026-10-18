Sachin Pilgaonkar Guru : "मी काही टॅलेंटेड दिग्दर्शक नाही..."; सचिन पिळगावकरांचा मोठा खुलासा, सिनेसृष्टीत कोणाला मानतात आपले गुरू?

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी आपल्या अष्टपैलू अभिनयाने आणि दिग्दर्शनाने गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या यशामागील खऱ्या मार्गदर्शकांचा खुलासा केला आहे. .बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला प्रवास ते आजवरचा ५ दशकांहून अधिक काळचा समृद्ध सिनेप्रवास, या काळात पडद्यामागे नेमकं कोणाकडून धडे मिळाले, याबाबत त्यांनी एका मुलाखतीत दिलखुलास भाष्य केले.."मी स्वतःला कोणताही मोठा किंवा टॅलेंटेड फिल्ममेकर मानत नाही; जे काही शिकलो ते दिग्गजांचे चित्रपट पाहूनच शिकलो," असे सांगत त्यांनी आपल्या गुरूंची नावे जाहीर केली आहेत..Solapur Politics : ऐन मतदानाच्या तोंडावर शरद पवारांना सर्वात मोठा धक्का; सोलापुरातील ३ आमदारांचा थेट भाजपला पाठिंबा, नेमकं काय घडलं?.ऋषिकेश मुखर्जी आणि रमेश सिप्पींकडून दिग्दर्शनाचे धडेएका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीला आकार देणाऱ्या व्यक्तींबद्दल सांगितले. ते म्हणाले की, कामाच्या पद्धती, कॅमेऱ्याचा अँगल आणि सीन कसा उभा करायचा, हे सर्व त्यांनी तत्कालीन मोठ्या दिग्दर्शकांकडून आत्मसात केले..सचिन पिळगावकरांच्या सिनेप्रवासातील महत्त्वाचे पैलू :ऋषिकेश मुखर्जी व रमेश सिप्पी : या दोघांना ते आपले प्रमुख गुरू मानतात; त्यांच्या चित्रपटांच्या सेटवर काम करताना त्यांना तांत्रिक बारकावे शिकायला मिळाले.विजय आनंद (गोल्डी अंकल) : प्रसिद्ध दिग्दर्शक विजय आनंद यांच्यासोबत प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्या दिग्दर्शन कौशल्याचा थेट प्रभाव पडला.चित्रपट पाहून घेतलेली शिकवण : मनोज कुमार आणि मनमोहन देसाई यांच्यासोबत प्रत्यक्ष काम करता आले नाही, तरी त्यांचे चित्रपट वारंवार पाहून चित्रपट निर्मितीची तंत्रे शिकलो.१९८२ मध्ये मराठीत पदार्पण : हिंदीतील दिग्गजांकडून मिळालेली हीच ज्ञानाची शिदोरी घेऊन १९८२ मध्ये मराठीत पहिला चित्रपट दिग्दर्शित केला..CEC Gyanesh Kumar Row : देशातील संघर्ष आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर! लंडनमधून ध्रुव राठीचा थेट हल्लाबोल, म्हणाला...."शिकलेली शिदोरी घेऊन मराठीत आलो"आपल्या यशाचे श्रेय स्वतःकडे न घेता सचिन म्हणाले, "कुठे आणि काय केल्याने काय साध्य होते, हे मी अनुभवातून शिकलो आहे. दिग्गजांच्या मार्गदर्शनाचा वारसा मी मराठी चित्रपटसृष्टीत घेऊन आलो आणि अनेक प्रयोग केले." .अभिनय, नृत्य आणि दिग्दर्शन या तिन्ही आघाड्यांवर यशस्वी ठरलेल्या सचिन पिळगावकरांनी आपल्या नम्र भूमिकेने आणि दिग्गजांप्रती व्यक्त केलेल्या कृतज्ञतेने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मने जिंकली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.