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Sachin Pilgaonkar Guru : "मी काही टॅलेंटेड दिग्दर्शक नाही..."; सचिन पिळगावकरांचा मोठा खुलासा, सिनेसृष्टीत कोणाला मानतात आपले गुरू?

बालकलाकार ते यशस्वी दिग्दर्शक; सचिन पिळगावकरांनी मुलाखतीत केला आपल्या सिनेप्रवासाचा रंजक उलगडा, बॉलीवूडमधील दिग्गज दिग्दर्शकांकडून मिळालेल्या शिकवणीवर व्यक्त केल्या थेट भावना.
Sachin Pilgaonkar Interview

Sachin Pilgaonkar Interview

Sakal

विनयन वाघमारे
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मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी आपल्या अष्टपैलू अभिनयाने आणि दिग्दर्शनाने गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या यशामागील खऱ्या मार्गदर्शकांचा खुलासा केला आहे.

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