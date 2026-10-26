'एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी काम केलं नाही' सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःचंच उदाहरण का देतात? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले…

SACHIN PILGAONKAR CHILD ARTIST TO ACTOR JOURNEY: अभिनेते सचिन पिळगांवकर हे मराठी आणि हिंदी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. बालकलाकार म्हणून त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनयासोबतच त्यांनी दिग्दर्शन आणि निर्मिती क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, सचिन पिळगांवकर अनेकदा स्वतःच्या अनुभवांबद्दल आणि कारकिर्दीबद्दल बोलताना दिसतात. यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागतो. .लहान वयातच सुरू झाला अभिनयाचा प्रवासदरम्यान अशातच सचिन पिळगांवकर यांनी 'अमुक तमुक'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी ट्रोलिंगवर आणि स्वत:वर बोलण्यावर भाष्य केलंय. ते म्हणाले की, 'वयाच्या अवघ्या साडेचार वर्षांपासून कॅमेऱ्यासमोर काम करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून आजपर्यंत असं एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी कोणतंही काम केलं नाही.' आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनुभव सांगताना त्यांनी बालकलाकार ते प्रौढ कलाकार असा प्रवासही उलगडला..सचिन यांनी सांगितलं की, 'मी बालकलाकार म्हणून केलेल्या एका चित्रपटाचं प्रदर्शन खूप उशीरा झालं. तेव्हा माझा एक प्रमुख भूमिकेतील चित्रपट प्रदर्शित झाला. 'बैराग' या चित्रपटात त्यांनी दिलीप कुमार यांची बालपणीची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट तयार होण्यासाठी जवळपास सहा वर्षे लागली होती. पुढे बोलताना ते असंही म्हणाले की, 'गीत गाता चल' हा चित्रपट १९७५ मध्ये प्रदर्शित झाला, तर १९७६ मध्ये 'बालिका बधू' आणि 'बैराग' हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. त्यामुळे माझ्या अभिनयाच्या प्रवासातील वेगवेगळे टप्पे प्रेक्षकांसमोर आले..सचिन पिळगांवकर यांनी स्वतःबद्दल बोलण्यामागचं कारण सांगताना जुन्या सहकलाकारांच्या आठवणींबद्दल सुद्धा सांगितलं. ते म्हणाले की, 'मी ज्या अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं, त्यातील बरेच कलाकार आज हयात नाहीत. त्यामुळे माझ्यासोबत घडलेल्या घटना आणि अनुभव पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं मला महत्त्वाचं वाटतं. बलराज साहनी आणि मीनाकुमारी यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं. आजच्या पिढीला त्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळणं शक्य नाही. त्यामुळे त्या काळातील अनुभव सांगताना लोकांना आश्चर्य वाटू शकतं' तसंच काही लोकांना मी सांगत असलेल्या गोष्टी खऱ्या वाटत नाहीत, याचं मला वाईट वाटतं मात्र, हे अनुभव माझ्या आयुष्यात घडलेले असल्यामुळे ते सांगताना स्वतःचा उल्लेख होणं स्वाभाविक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.. .'मी आधी सुप्रियाच्या कामाच्या प्रेमात पडलो मग तिच्या' बायकोबद्दल बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'ती माझ्यापेक्षा खूप...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.