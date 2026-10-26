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'एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी काम केलं नाही' सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःचंच उदाहरण का देतात? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले…

WHY SACHIN PILGAONKAR ALWAYS TALKS ABOUT HIMSELF: बालकलाकार म्हणून अभिनयाला सुरुवात करणारे सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःबद्दल का बोलतात? सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
SACHIN PILGAONKAR

SACHIN PILGAONKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SACHIN PILGAONKAR CHILD ARTIST TO ACTOR JOURNEY: अभिनेते सचिन पिळगांवकर हे मराठी आणि हिंदी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. बालकलाकार म्हणून त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनयासोबतच त्यांनी दिग्दर्शन आणि निर्मिती क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, सचिन पिळगांवकर अनेकदा स्वतःच्या अनुभवांबद्दल आणि कारकिर्दीबद्दल बोलताना दिसतात. यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागतो.

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