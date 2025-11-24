सचिन पिळगावकर धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली देताना काय म्हणाले? "मी कृतज्ञ आहे कारण..."

आज २४ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांचे आवडते धरम पाजी काळाच्या पडद्याआड गेले. दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांनी प्रेक्षकांचा कायमचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसलाय. वयाच्या ८९ व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतलाय. ते बरेच दिवस आजारी होते. १० नोव्हेंबर रोजी त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं. मात्र त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवलेलं. त्यानंतर त्यांना घरी आणण्यात आलं. ते उपचारांना प्रतिसाद देत होते असं कुटुंबियांनी सांगितलं होतं. मात्र सोमवारी सकाळी त्यांची प्रकृती बिघडली आणि काही तासातच त्यांच्या निधनाची वार्ता समोर आली. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर अनेक कलाकारांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. मराठी अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनीही त्यांना श्रद्धांजली देत भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. .धर्मेंद्र यांच्या पार्थिव शरीरावर विले पार्ले येथील स्मशानभूमीत अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्याप्रसंगी त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान यांसारख्या अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली. मुंबईतील विले पार्लेमधील पवन हंस स्मशानभूमीत धर्मेंद्र यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांचे चाहतेही त्यांच्या निधनाने शोकसागरात बुडालेत. अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनीही सगळ्यांच्या लाडक्या धरम पाजींसाठी एक पोस्ट शेअर केलीये. .सचिन यांनी धर्मेंद्र यांच्यासोबत शोले', 'रेशम की डोरी', 'क्रोधी', 'मझली दीदी' या चित्रपटात काम केलेलं. त्यांनी त्यांचे एकत्र काही फोटो शेअर केलेत. हे फोटो शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'सर्वांत देखणे, दिग्गज धरमजी आपल्याला सोडून गेले... पण त्यांचा वारसा कायम राहील. मला त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली याकरता मी कृतज्ञ आहे. हा रिअल ही-मॅन आपल्या हृदयात कायमच जिवंत राहतील. ओम शांती.' त्यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांनाही शोक व्यक्त केलाय. .धर्मेंद्र ८ डिसेंबर रोजी त्यांचा ९०वा वाढदिवस साजरा करणार होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांचं निधन झाल्याने सगळ्यांच्याच मनाला ते चटका लावून गेलेत. .दुसऱ्या लग्नासाठी धर्मेंद्र यांनी स्वीकारलेला मुस्लिम धर्म मग शेवटचं कार्य हिंदू प्रथेनुसार का झालं? हे आहे कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.