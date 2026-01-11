सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रंगलेल्या अफेअरच्या चर्चा, अभिनेत्री म्हणाली...'एका व्यक्तीमुळे आमच्यात...'

Nadiya Ke Paar actors real life relationship: अभिनेते सचिन पिळगांवकर (sachin pilgaonkar) यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक वेगवेगळी पात्र साकारली. हिंदी मराठी कलाविश्वात त्यांनी स्वत: ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. परंतु अलिकडे सचिन पिळगांवकर हे वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत असतात. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे ते बऱ्याच वेळा ट्रोल देखील होतात. अशातच आता त्यांचा एक जुना किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे..1982 साली 'नदिया के पार' हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. 43 वर्षानंतर देखील चाहत्यांच्या मनात गुंजा आणि चंदनची जोडी जिवंत आहे. या सिनेमात गुंजाचं पात्र अभिनेत्री साधना सिंग हिने साकारलं होतं तर चंदनचं पात्रात सचिन पिळगांवकर होते. दरम्यान अलिकडेच साधना यांनी एका मुलाखतीमध्ये शूटिंगच्या दिवसांमधील महिती नसलेल्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर केल्यात. .सचिनसोबत अफेअरच्या चर्चा रंगल्याअभिनेत्री साधना सिंग यांनी 'नदिया के पार' सिनेमावेळी sachin pilgaonkarसोबतच्या बॉण्डबद्दल सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या की, 'नदिया के पार सिनेमा करण्यापूर्वी एकदा सचिन पिळगावकरांसोबत भेट झाली होती. तेव्हा मी मुंबईत फिरायला आले होते. एका मैफिलीत आम्ही गाणी वगैरे गायली. नंतर 'नदिया के पार' शुटिंगच्या वेळी सचिनला माहित नव्हतं की हिरोईन कोण आहे. त्याला जेव्हा माझा फोटो दाखवला तेव्हा त्याने मला लगेच ओळखलं.'.पुढे बोलताना साधना म्हणाल्या की, 'जेव्हा शुटिंग सुरु झालं. तेव्हा मी सचिन (sachin pilgaonkar) सोबत खूप कम्फर्टेबल होते. एकमेकांना मस्करी करणं, चिडवणं, गप्पा मारणं असं बराच वेळ सुरु राहायचं. आम्ही एकमेकांचे चांगले मित्र झालो होतो. परंतु आमचं बॉण्डिंग पाहून लोकांना आमच्यात काहीतरी सुरु आहे असं वाटत होते. परंतु एका मुली-मुलींची किंवा मुला-मुलांची मैत्री असते तशी निखळ मैत्री आमच्यात होती.'.पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'या सगळ्या अफेअरच्या अफवामुळे एका तिसऱ्या व्यक्तीने आमच्या मैत्रीत हस्तक्षेप केला. त्यामुळे आम्ही एकमेकांपासून हळूहळू लांब गेलो. पंरतु आजही आम्ही भेटलो की, प्रेमाने गप्पा मारतो. परंतु पहिल्यासारखी आता जवळीक राहिलेली नाही.' असं त्या मुलाखतीत बोलातना म्हणाल्या. .900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.