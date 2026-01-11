Premier

सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रंगलेल्या अफेअरच्या चर्चा, अभिनेत्री म्हणाली...'एका व्यक्तीमुळे आमच्यात...'

SACHIN PILGAONKAR AFFAIR RUMOURS: ‘नदिया के पार’मधील गुंजा–चंदन जोडी खऱ्या आयुष्यातही चर्चेत होती. सचिन पिळगावकर आणि साधना सिंग यांच्या अफेअरच्या चर्चांमागचं सत्य अभिनेत्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत उघड केलं आहे.
Apurva Kulkarni
Nadiya Ke Paar actors real life relationship: अभिनेते सचिन पिळगांवकर (sachin pilgaonkar) यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक वेगवेगळी पात्र साकारली. हिंदी मराठी कलाविश्वात त्यांनी स्वत: ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. परंतु अलिकडे सचिन पिळगांवकर हे वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत असतात. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे ते बऱ्याच वेळा ट्रोल देखील होतात. अशातच आता त्यांचा एक जुना किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

