'या' सिनेमात संजीवकुमारांनी केलेलं सचिन यांना फॉलो; अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

Entertainment News : दिवंगत अभिनेते संजीवकुमार यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांनी साकारलेल्या भूमिका आजही अनेकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यांचे खास मित्र आणि अष्टपैलू कलाकार सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात संजीवकुमार यांच्याविषयी धक्कादायक खुलासा केला. .सचिन यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात असं म्हटलं आहे की, मनचली या सिनेमात संजीवकुमार यांनी काम केलं होतं. या सिनेमाच्या प्रीमियरला त्यांनी सचिन यांना बोलावलं होतं. या सिनेमातील त्यांचा अभिनय बघून सचिन खूप प्रभावित झाले. .थिएटरमधून बाहेर येताच सचिन यांनी संजीव यांचं खूप कौतुक केलं. त्यांचा अभिनय पाहून ते प्रभावित झाले असं म्हटलं. त्यांना ही भूमिका खूपच जवळची वाटली असं म्हटलं. त्यांचं सगळं बोलणं संजीव कुमार यांनी शांतपणे ऐकून घेतलं. .त्यानंतर संजीव सचिन यांना म्हणाले की, "तुला माझं काम आवडेल याची मला खात्री होती. तुझ्या एक गोष्ट लक्षात आली का ? मी आणखी कुणाला सांगितलं नाही. तुला सांगतो. ही भूमिका करताना मी तुला फॉलो केलंय." ते ऐकून सचिन चकित झाले. ही भूमिका साकारण्यासाठी संजीव यांनी त्यांच्या अभिनयाची प्रेरणा घेतली हे ऐकून ते भारावून गेले असा उल्लेख त्यांनी आत्मचरित्रात केला आहे. .सचिन आणि संजीव यांनी शोले, बचपन अशा अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. त्यांच्या अखेरच्या क्षणातही सचिन त्यांच्या सोबत होते.