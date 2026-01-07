अभिनेता सागर कारंडे ते शिवसेनेच्या दीपाली सय्यद; बिग बॉस 6 मध्ये दिसणार हे स्पर्धक

Bigg Boss Marathi Season 6 Confirmed Contestants : सध्या सगळीकडे मराठी बिग बॉसच्या ६ व्या सीझनची चर्चा सुरु आहे. या शोचे अनेक प्रोमो सोशल मीडियावर हवा करत आहेत. अशातच आता बिग बॉसच्या घरात कोणते स्पर्धक असणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली होती. दरम्यान स्पर्धकांबाबत शिक्कामोर्तब झाला असून अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी यंदाच्या सीझनमध्ये पहायला मिळणार आहे. .येत्या ११ जानेवारी २०२६ पाहून बिग बॉस मराठीचा ६ वा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. कलर्स मराठीवर रात्री ८ वाजता हा शो पहायला मिळणार आहे. यंदाचं सीझन देखील अभिनेता रितेश देशमुख होस्ट करणार आहे. दरम्यान अशातच आता भाऊचा ओरडा कोणाला बसणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. त्यातील काही स्पर्धकांची नावं समोर आली आहेत. .यंदाच्या सीझनची थीम ही 'स्वर्ग आणि नर्क'वर असणार आहे. एका बाजुला स्पर्धकांना स्वर्ग अनुभवायला मिळेल, तर दुसरीकडे स्पर्धकांना नरक यातना सहन करव्या लागणार आहे. तसंच या शोमधून शांत दिसणाऱ्या स्पर्धकांचे खरे चेहरे समोर येणार आहे. त्यामुळे यंदाची थीम फारचं रंजक ठरणार आहे. दरम्यान यंदाच्या सिझनमध्ये काही दिग्गद सेलिब्रिटींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती आहे. .चला हवा येऊ द्या फेम सागर कारंडे यंदाच्या सीझनमध्ये पहायला मिळणार आहे. त्याचा या स्पर्धेत जम बसेल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सागर बरोबरच अभिनेत्री आणि नृत्यागंना दीपाली सय्यद देखील बिग बॉसच्या घरातील भाग होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता बिग बॉसच्या नव्या सीझनची उत्सुकता लागली आहे. .अभिनेत्री अनुश्री माने, अभिनेता संकेत पाठक हे देखील बिग बॉसच्या घरातील भाग होणार असल्याची माहिती आहे. तसंच दोन रील स्टार देखील बिग बॉसच्या घराचा भाग असण्याची शक्यता आहे. येत्या ११ जानेवारी संपुर्ण स्पर्धकांची माहिती कळणार आहे. .सोज्वळ ताई म्हणून नाव असलेली एक मराठी अभिनेत्री आहे तिने... सायलीच्या ऑनस्क्रीन सासूबाईंची मोठी फसवणूक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.