एका दिवसाच्या सोबतीसाठी वाट्टेल ते! साई पल्लवीचा अमिर खानच्या लेकासोबत रोमान्स, अनोखी प्रेमकहाणी चर्चेत

AAMIR KHAN'S SON JUNAID KHAN AND SAI PALLAVI TO SHARE SCREEN: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत असलेल्या 'रामायण' या चित्रपटामुळे दाक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवी सध्या वेगळ्या कारणामुळे लक्ष वेधून घेत आहे. या चित्रपटात ती सीतेची भूमिका साकारणार असल्याने तिच्या बॉलीवूड पदार्पणाबाबत मोठी उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. या सिनेमातील तिचा अभिनय पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..परंतु 'रामायण' सिनेमाच्या प्रदर्शित होण्यापूर्वीच साई पल्लवीचा आणखी एक हिंदी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'एक दिन' या चित्रपटात ती अभिनेता आमिर खान यांचा मुलगा जुनैद खान याच्यासोबत प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. .या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. ट्रेलरची सुरुवात 'फॉर्च्यून बेल' अर्थात नशिबाची घंटा या संकल्पनेपासून होते. साई पल्लवी आणि जुनैद खान ही जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार असल्याने या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..दरम्यान साई पल्लवीबद्दल बोलायचं झालं तर तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने तिच्या करिअरची सुरुवात २००५ मध्ये कस्तुरी मान या सिनेमातून बालकलाकार म्हणून केली. तसंच 'प्रेमम' मधील 'मलर' या भूमिकेसाठी तिला अनेक पुरस्कार मिळाले.