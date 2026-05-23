काहींना ते झोंबलं कारण ... प्राजक्ता माळीच्या 'कान्स' मधील लूकवर सई ताम्हणकर नेमकं काय म्हणाली? तुम्ही गेलात काय आणि नाही गेलात काय...

छोट्या पडद्यावरून सुरुवात करून आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे प्राजक्ता माळी. प्राजक्ताने 'जुळून येती रेशीमगाठी' मधून प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. त्यानंतर ती आणेल चित्रपटात दिसली. नुकतीच प्राजक्ता कान्स वारी करून आलीये. तिच्या कान्समधल्या लूकवर चाहते फिदा झालेले. तिच्या नऊवारी साडीने आणि दागिन्यांनी अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं. इतकंच नाही तर काहींनी तिला तिच्या लूकवरून ट्रोल केलं. आता अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिने प्राजक्ताच्या कान्सवारीवर प्रतिक्रिया दिलीये. .सईने नुकतीच मुंबई टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'प्राजक्ताने ज्या आत्मविश्वासाने, ज्या ग्रेसने 'कान'च्या रेड कार्पेटवर स्वत:ला कॅरी केलं ते मला खूप आवडलं. काही जणांना ते झोंबलं जरी असलं तरी ते एका अर्थी चांगलंच झालं. कारण याचा अर्थ तिच्याकडे बऱ्याच जणांचं लक्ष होतं. मला वाटतं कोणी काय परिधान करावं आणि काय नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. काहीही झालं तरी लोक बोलणारच आहेत. तुम्ही गेलात काय आणि नाही गेलात काय, चर्चा होणारच आहे. आपण का उगाच तक्रारी करायच्या? त्यापेक्षा ते क्षण साजरे करा ना.'.ती म्हणाली, 'मला माझ्या एखाद्या सिनेमाच्या सादरीकरणासाठी 'कान्स'ला जायला आवडेल. तसंच वेगवेगळ्या स्टाईलचे पेहराव करणं, त्यात प्रयोगशील असणं हा आमच्या कामाचाच भाग असतो. मला जितकं माझं काम आवडतं तितकंच मी फोटोशूटही एन्जॉय करते. कोणाला ते आवडतं तर कोणाला ते खर्चिकही वाटतं. मला मात्र असे प्रयोग करण्याची भीती वाटत नाही. हेच माझ्या कामात, फोटोशूट आणि स्टाईलमध्ये उतरतं आणि उठूनही दिसतं.' सई लवकरच 'तुंबाडची मंजुळा' या चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट ५ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.