बापरे! सैफ अली खानने केलं टक्कल? नक्की काय झालं? व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्याने सांगितलं कारण

SAIF ALI KHAN REMOVES WIG IN FUNNY VIDEO:बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान काही दिवसांपूर्वीच सोशल मीडियावर सक्रिय झाला आहे. सध्या तो त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून तो दैनंदिन आयुष्यातील अपडेट्सही देताना दिसतो. अशातच त्याने शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमुळे चाहत्यांमध्ये त्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. या व्हिडीओमध्ये सैफने चक्क टक्कल केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे अभिनेत्याने खरंच आपला लूक बदलला आहे का, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. .सैफने शेअर केलेल्या या व्हिडीओच्या सुरुवातीला तो टक्कल केलेल्या लूकमध्ये दिसतो. मात्र, काही क्षणांतच तो डोक्यावरचा विग काढून टाकतो. त्यामुळे त्याने खरंच टक्कल केलं नसून हा केवळ एक मजेशीर लूक असल्याचं स्पष्ट होतं. सैफचा हा हटके अंदाज पाहून चाहत्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..हा व्हिडीओ शेअर करताना सैफने मजेशीर कॅप्शनही दिलं आहे. त्याने लिहिलं की, 'एकीकडे सगळे हॅलोविनचे लूक शेअर करत आहेत, तर दुसरीकडे मी मंडेचा सामना करतोय. आता माझ्या डोक्यावरचे केस उपटायची वेळ आलीय.' या कॅप्शनमधून त्याने सोमवारच्या कामाच्या धावपळीवर मिश्कील टिप्पणी केली आहे..दरम्यान, सैफ अली खानचा हा व्हिडीओ पाहून त्याने खरंच टक्कल केलं की हा केवळ हॅलोविनसाठी केलेला प्रयोग आहे, याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, व्हिडीओमध्ये विग काढतानाचा त्याचा अंदाज पाहता त्याने चाहत्यांची चांगलीच फिरकी घेतल्याचं दिसतंय. .‘जोगवा’मधील एका क्लोज शॉटने बदललं उपेंद्र लिमयेंचं नशीब! राजीव पाटील यांची भविष्यवाणी ठरली खरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.