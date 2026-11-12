वयाच्या 56 व्या वर्षी सैफ अली खान इतका फिट कसा? शर्टलेस होऊन सैफ अली खानने केले सूर्यनमस्कार; Video Viral

SAIF ALI KHAN SHOWS OFF HIS FITNESS AT THE AGE OF 56: हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान नुकताच सोशल मीडियावर सक्रीय झालाय. तो त्याचे दैनंदिन अपडेट चाहत्यांना देत असतो. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी तो शेअर करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच सैफने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तो सुर्यनमस्कार घालताना पहायला मिळतोय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये सैफ शर्टलेस उभा आहे. त्यानंतर तो सूर्यनमस्कार घालताना पहायला मिळतोय. वयाच्या ५६ व्या वर्षीही तो एकदम फीट पहायला मिळतोय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी कमेंट करत त्याच्या फिटनेसचं कौतूक केलय. यावेळी करीना कपूरची कमेंट विशेष लक्षवेधी ठरलीय. .व्हिडिओ शेअर करत सैफ अली खाननं लिहलं की, 'कामाला पुन्हा सुरुवात करायची वेळ आलीय. त्यामुळे नव्या वर्षाची सुरुवात आनंदानं करण्यासाठी शरीराला योग्य मार्गावर आणाण्याचा प्रयत्न सुरुये. ' असं कॅप्शन दिलय. या व्हिडिओवर करिनानं कमेंट्स करत 'सूर्यनमस्कार करताना तू मलाही मागे टाकलस' असं म्हणत आश्चर्य व्यक्त करणारे इमोजी शेअर केलेत. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .दिव्यांका त्रिपाठी राहत असलेल्या इमारतीला भीषण आग; मुलांना घेऊन बाहेर पडली, घटनेबद्दल म्हणाली, 'आम्ही वाचलो, पण धनपत अंकल...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.