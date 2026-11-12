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वयाच्या 56 व्या वर्षी सैफ अली खान इतका फिट कसा? शर्टलेस होऊन सैफ अली खानने केले सूर्यनमस्कार; Video Viral

SAIF ALI KHAN SHIRTLESS SURYA NAMASKAR VIDEO GOES VIRAL: वयाच्या ५६ व्या वर्षीही सैफ अली खानचा फिटनेस पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. अभिनेत्याने शर्टलेस होऊन सूर्यनमस्कार घालतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
SAIF ALI KHAN VIRAL VIDEO

SAIF ALI KHAN VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAIF ALI KHAN SHOWS OFF HIS FITNESS AT THE AGE OF 56: हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान नुकताच सोशल मीडियावर सक्रीय झालाय. तो त्याचे दैनंदिन अपडेट चाहत्यांना देत असतो. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी तो शेअर करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच सैफने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तो सुर्यनमस्कार घालताना पहायला मिळतोय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

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