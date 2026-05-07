‘लाल-लाल कलरची बांगडी’ गाण्यावर साईराज केंद्रेचा भन्नाट डान्स; संजू राठोडनेही केलं कौतुक

SAIRAJ KENDRE'S 'LAL BANGDI' DANCE WINS HEARTS: 'आमच्या पप्पांनी गणपती आणला' या गाण्यामुळे व्हायरल झालेला बालकलाकार साईराज केंद्रे सध्या घराघरात पोहचला आहे. त्याने 'अप्पी आमची कलेक्टर' मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' या सिनेमात सुद्धा तो पहायला मिळाला होता. त्याचं क्युट एक्स्प्रेशन नेहमीच चाहत्यांना आवडतं. सध्या तो सावळ्याची जणू सावली या मालिकेत पहायला मिळतोय..दरम्यान अशातच साईराजचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्याने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यामध्ये तो 'लाल बांगडी' गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळतोय. त्याच्या गाण्याला काही वेळातच १२ लाखांपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहे. इतकंच काय तर संजू राठोडने स्वत: त्याच्या व्हिडिओवर कमेंट केलीय. .साईराजनं संजू राठोडचं ट्रेडिंग गाणं 'लाल-लाल कलरची बांगडी' या गाण्यावर डान्स केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्याचे हातवारे, हावभाव, डान्स सगळं काही एकदम परफेक्ट होतं. त्यात साईराजी एनर्जी सुद्धा कमाल होती. अनेक नेटकऱ्यांच्या त्याच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत कौतूक केलय. संजू राठोडने सुद्धा व्हिडिओवर कमेट्स करत 'भारी' असं म्हटलय. तर ऑनस्क्रीन आई सावली म्हणजेच प्राप्ती रेडकर हिने सुद्धा त्याच्या डान्सचं कौतूक केलय..दरम्यान साईराजबद्दल बोलायचं झालं तर तो सध्या 'झी मराठी'वरील सावळ्याची जणू सावली मालिकेत पहायला मिळतोय. या मालिकेत लीप आलं असून सावलीच्या मुलाची भूमिका तो साकारत आहे. यापूर्वीही साईराज अप्पी आमची कलेक्टर मालिकेत पहायला मिळाला होता. त्याची ती पहिलीच मालिका होती.