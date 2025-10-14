Premier

वाणी आणि क्रिश खऱ्या आयुष्यात एकमेकांच्या प्रेमात? अहान पांडेने अनितचा बर्थडे केला खास, दोघांची केमिस्ट्री पाहून नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा

Ahaan Pandey and Anit Padda birthday celebration viral: सैयारा चित्रपटातील अहान पांडे आणि अनीत पड्डा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहेत. अनीतने तिचा वाढदिवस अहानसोबत साजरा केलाय. त्यांचे फोटो, कॉन्सर्ट सेल्फी आणि रॅम्प वॉक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
सैयारा सिनेमा इतका हिट झाला की, चित्रपटातील नायक अहान पांडे आणि नायिका अनीत पड्डा दोघे रातोरात स्टार झाले. दोघांची जोडी जेन्झीना इतकी आवडली की, सिनेमागृहात त्यांनी धुमाकूळ घातला. वाणी आणि क्रिशची लवस्टोरी जेन्झीच्या मनात इतकी भावली की, लोक सिनेमागृहात रडू लागले. दोघींची लवस्टोरी पुर्ण व्हावी असं सगळ्यांना वाटू लागलं.

