वाणी आणि क्रिश खऱ्या आयुष्यात एकमेकांच्या प्रेमात? अहान पांडेने अनितचा बर्थडे केला खास, दोघांची केमिस्ट्री पाहून नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा

सैयारा सिनेमा इतका हिट झाला की, चित्रपटातील नायक अहान पांडे आणि नायिका अनीत पड्डा दोघे रातोरात स्टार झाले. दोघांची जोडी जेन्झीना इतकी आवडली की, सिनेमागृहात त्यांनी धुमाकूळ घातला. वाणी आणि क्रिशची लवस्टोरी जेन्झीच्या मनात इतकी भावली की, लोक सिनेमागृहात रडू लागले. दोघींची लवस्टोरी पुर्ण व्हावी असं सगळ्यांना वाटू लागलं. .अशातच आता सैयारातील कपल खऱ्या आयुष्यात सुद्धा गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड आहेत का? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहे. कारण अनीत पड्डा हिच्या वाढदिवसानिमित्त अहान पांडे यांने तिचा वाढदिवस अगदी धुमधडाक्यात साजरा केलाय. पबच्या बाहेर दोघे एकत्र पहायला मिळाले. त्यामुळे चाहत्यांना दोघे रिलेशशिपमध्ये असल्याचं वाटत आहे. परंतु दोघांकडून अजूनही नात्याबद्दल कोणतही स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाही..14 ऑक्टोंबर रोजी अनीत पड्डा तिचा 23 वां वाढदिवस साजरा करत आहे. एका कान्सर्टदरम्यानचे दोघांचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अनीतने तिच्या वाढदिवसाची सुरुवात तिचा कथित बॉयफ्रेंड अहान पांडेसोबत एन्जॉय करताना पहायला मिळाली. यावेळी दोघांमध्ये एक वेगळीच केमिस्ट्री पहायला मिळाली. सोशल मीडियावर दोघांचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .नेटकऱ्यांनी कॉन्सर्टमधील अनीत आणि अहान पांडे यांनी काढलेला सेल्फी फोटो प्रचंड आवडला आहे. या फोटोमध्ये दोघेही डोळे बंद करुन कॉन्सर्ट एन्जॉय करताना पहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता नेटकऱ्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सिनेमाप्रमाणेच दोघेही रिअल लाईफमध्ये सुद्धा एकमेकांची काळजी घेतना दिसतात. त्यामुळे चाहत्यांना दोघे रिलेशनशिपमध्ये आहेत की काय अशी शंका उपस्थित होतेय. .अशातच अनित पड्डा हिचा लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये रॉम्प वॉकचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या रॅम्प वॉकने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. गोल्डन कलरच्या आऊटफिटमध्ये अनीता खूपच सुंदर दिसत आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ चर्चेचा विषय़ आहे.