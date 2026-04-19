रहस्य, थरार आणि अंधश्रद्धेची प्रभावी गुंफण, कसा आहे पूजा सावंतचा ‘सालबर्डी?

SALBARDI MOVIE REVIEW : दिग्दर्शक रमेश साहेबराव चौधरी यांनी गुल्हर, बाबो तसेच पाणीपुरी यांसारखे वेगळ्या धाटणीचे आणि चोखंदळ विषयावरील चित्रपट केलेले आहेत. त्यांच्या चित्रपटांच्या कथेची गुंफण काहीशी वेगळी आणि निराळी असते. आता त्यांचा प्रदर्शित झालेला सालबर्डी हा चित्रपटदेखील वेगळ्या चौकटीमध्ये बसणारा आहे..आपल्या ग्रामीण भागामध्ये काही ठिकाणी तर्क आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील संघर्ष पिढ्यान पिढ्या कसा सुरू आहे यावर त्यांनी भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी तसेच निर्माते अनिल देवडे पाटील, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव यांनी क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणारा, भय आणि रहस्यामध्ये गुंतवून ठेवणारा तसेच अंधश्रद्धेच्या मुळावर थेट बोट ठेवणारा असा हा चित्रपट आहे. त्याकरिता कलाकारांची मोठी फौज घेतलेली आहे. या चित्रपटाचे कथानक महाराष्ट्रातील सालबर्डी या गावामध्ये घडणारे आहे..या गावामध्ये रहस्यमय आणि भयावह अशा घटना घडत असतात. त्यामुळे गावामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले असते. अशा अनपेक्षित घटनांमुळे पोलिस यंत्रणेवर मोठा दबाव आलेला असतो. मग या घटनांच्या तपासाकरिता पोलिस अधिकारी मनोरमा प्रधान (पूजा सावंत) यांची नेमणूक केली जाते. मनोरमा गावामध्ये येऊन चौकशीला सुरुवात करते. सुरुवातीला तिला काहीच धागेदोरे मिळत नाहीत. मग त्यानंतर हळूहळू तपास करीत असताना तिला धक्कादायक अशा घटना दिसू लागतात. मग ती त्या रहस्याचा कसा भेद करते... त्यातील सूत्रधाराचा शोध कसा घेते...तो घेत असताना कोणकोणत्या समस्य़ा उद्भवतात...त्यांचा सामना ती कशी करते...याचेच रहस्यमय चित्रण म्हणजे सालबर्डी हा चित्रपट. .दिग्दर्शक रमेश चौधरी यांनी ही गुढ आणि थरारक अशी कथा या चित्रपटामध्ये मांडली आहे. त्यांनी तर्क आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील संघर्ष कथानकात अत्यंत प्रभावीपणे विणला आहे. आज विज्ञान किती प्रगत झाले असले, तरी गावखेड्यांमध्ये अंधश्रद्धेचा विळखा अजूनही रुजलेला आहे हे दिग्दर्शकाने या कथेत उत्तम दर्शवले आहे..पूजा सावंतने पहिल्यांदाच पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे. तिने साकारलेली पोलिस इन्स्पेक्टर मनोरमा प्रधान ही व्यक्तिरेखा खरोखरच वाखाणण्याजोगी ठरलेली आहे. या भूमिकेत पूजाने दमदार अभिनय करत प्रभावी दबदबा निर्माण केला आहे. शशांक शेंडे यांनी गणपत पाटील ही सरपंचाची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारली आहे. ओंकार भोजनेने आपल्या पारंपरिक विनोदी शैलीला बाजूला ठेवत गंभीर भूमिकेत उत्तम कामगिरी करत वेगळी छाप पाडली आहे. तसेच रोहित कोकाटे यांचा कोकतकर गुरुजी, अंशुमन विचारे यांचा बाळू जोशी आणि कमलाकर सातपुते यांनी साकारलेला भंडारी शेठ हे सर्वच पात्रे लक्ष वेधून घेणारी आहेत. चित्तरंजन गिरी यांनी पिंपळ्याची भूमिका चोखपणे साकारली आहे. अनिल नगरकर आणि तुषार नागरगोजे यांनी साकारलेले पोलिस इन्स्पेक्टर तांबे आणि लोखंडे या सहाय्यक भूमिका देखील उठून दिसल्या आहेत. भारत गणेशपुरे व माधव अभ्यंकर यांना पडद्यावर तुलनेने कमी सीन्स मिळाले असले, तरी त्यांनी आपापल्या भूमिका उत्तमरित्या साकारल्या आहेत..सोनाली कुलकर्णी आणि गश्मीर महाजनी यांचे कॅमिओही विशेष लक्षवेधी ठरले आहेत. सोनाली कुलकर्णीने 'मंजुळा' या गाण्यात, तर गश्मीर महाजनी 'गोंधळ' या गाण्यात प्रभावी कामगिरी केली आहे. या गाण्यांना पद्मनाभ गायकवाड यांनी दिलेले संगीत कथेला पूरक असे ठरले आहे. ही दोन्ही गाणी सुंदर आणि उत्तम झाली आहेत. तसेच गुरु ठाकूर आणि मुकुंद भालेराव यांच्या गीतांनी कथानकाच्या भावविश्वाशी उत्तम सांगड घातली आहे. अमर मोहिले यांचे पार्श्वसंगीत कथानकाला पुरक असेच आहे. सिद्धेश मोरे यांनी कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून उत्तम दृश्य टिपले असून, चित्रपटाचे संकलनही त्यांनीच समर्थपणे हाताळले आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा सैल झालेला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला फारशी पकड घेत ना्ही. मात्र उत्तरार्धात उत्तम पकड घेणारा आहे. एकूणच सांगायचे झाले तर हा चित्रपट थरारक आणि रहस्याची उत्तम गुंफण असणारा आहे.-तीन स्टार.रहस्यांच्या गर्तेत 'सालबर्डी'चा प्रवास.