Premier

हॅपी बर्थडे भाईजान! सलमान खानने गाठली साठी, पनवेलच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टी, एक्स गर्लफ्रेंडने केलं असं काही की...

SALMAN KHAN CELEBRATES HIS 60TH BIRTHDAY:सलमान खानचा ६० वा वाढदिवस पनवेलच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टीत साजरा झाला. त्यात महेंद्रसिंग धोनी, रणदीप हुड्डा, आणि संगीता बिजलानी यांसारखे बॉलिवूड स्टार्स उपस्थित होते.
SALMAN KHAN birthday

SALMAN KHAN birthday

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Salman Khan Turns 60: बॉलूवडचा भाईजान सलमान खान याचा आज वाढदिवस. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या वाढदिवसाची खास तयारी सुरु होती. कारण हा सलमानचा ६० वा वाढदिवस होता. त्याचा वाढदिवस खास बनवण्यासाठी जवळच्या लोकांनी काहीही कसर सोडली नाही. त्यांच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टी करण्यात आली. सलमाननं वाढदिवसाला कुटुंबासह त्याचे मित्र, चित्रपटातील कलाकारांसह इतर अनेक व्यक्तींना निमंत्रित केलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
trend
salman khan
Birthday
Entertainment news
Celebrity
viral video
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com