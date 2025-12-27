हॅपी बर्थडे भाईजान! सलमान खानने गाठली साठी, पनवेलच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टी, एक्स गर्लफ्रेंडने केलं असं काही की...

Salman Khan Turns 60: बॉलूवडचा भाईजान सलमान खान याचा आज वाढदिवस. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या वाढदिवसाची खास तयारी सुरु होती. कारण हा सलमानचा ६० वा वाढदिवस होता. त्याचा वाढदिवस खास बनवण्यासाठी जवळच्या लोकांनी काहीही कसर सोडली नाही. त्यांच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टी करण्यात आली. सलमाननं वाढदिवसाला कुटुंबासह त्याचे मित्र, चित्रपटातील कलाकारांसह इतर अनेक व्यक्तींना निमंत्रित केलं होतं. .सलमान खानच्या या पार्टीत महेंद्रसिंग धोनी, त्याची पत्नी साक्ष, तसंच रणदीप हुड्डा, वरुण शर्मा, जेनिलियासहसह अनेक जण उपस्थित होतं. याशिवाय त्याच्या पनवेल फार्महाऊसबाहेर तसंच गॅलेक्सी अपार्टमेंट्समध्ये कडक सुरक्षाही वाढवण्यात आली होती. तसंच खबरदारी म्हणून पोलिस देखील तैनात करण्यात आले होते. .यावेळी सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी देखील उपस्थित होती. सलमानपेक्षा ती पाच वर्षांनी लहान आहे. तिने सलमानच्या वाढदिवसाला खास उपस्थिती लावली होती. पापाराझींनी काढलेल्या व्हिडिओमध्ये ती सर्वांचे आभार मानताना दिसत आहे. तसंच यावेळी वाढदिवसासाठी तिने केलेला एकदम खास लूक चर्चेचा विषय ठरला. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..सलमानने ६० व्या वाढदिवसाचं खास सेलिब्रेशन केलं. सलमानने सर्वांसमवेत वडिल सलिम खान यांच्यासोबत केक कट केला. तसंच भाईजान वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांसाठी एक खास गिफ्ट देणार आहे. कारण सलमानच्या आगामी सिनेमा 'बॅटल ऑफ गलवानचा फस्ट लूक आज जाहीर होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता त्याच्या येणाऱ्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.