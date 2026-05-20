'मला जेलमध्ये टाकाल का...' पापाराझींवर सलमान खान भडकला, म्हणाला...'असले मी १०० जाळेन'

SALMAN KHAN REACTS STRONGLY TO PAPARAZZI VIRAL VIDEO: अभिनेता सलमान खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो नेहमीच त्याच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. दरम्यान अशातच सलमानने सोशल मीडियावर काही पोस्ट शेअर केल्यात. या पोस्टमध्ये त्याने पापाराझींवर नाराजी केलीय. तसंच मंगळवारी रात्री उशिरा तो मुंबईतील हिंदुजा हॉस्पिटलबाहेर स्पॉट झाला. तेव्हा हॉस्पिटलपर्यंत पाठलाग करणाऱ्या आणि फोटो काढण्यासाठी आग्रह धरणाऱ्या पापाराझींवर सलमान खान चांगलाच भडकला. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत पापाराझींना चांगलीच तंबी दिलीय. .त्याने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर फोटो पोस्ट करत पापाराझींना चांगलंच सुनावलंय. सलमान म्हणाला की, 'मी ज्या मीडियासोबत नेहमी उभा होता. त्यांच्यासोबत मी काळजीपूर्वक वागतो. त्यांना सुद्धा दोन पैसे मिळावे याची काळजीही मी घेतो. परंतु जर मीडियातील लोक हॉस्पिटलबाहेर माझ्या दु:खाचा आनंद घेत असतील. माझ्या दु:खातून पैसे कमावत असतील तर एन्जॉय करु नका... शांत बसा. फोटो महत्त्वाचा आहे की, आयुष्य' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. .सलमान पापाराझींवर भडकला आणि म्हणाला...'फक्त आता तुम्ही पुढच्या वेळेत प्रयत्न करुन बघा. असे मी १०० जाळेन. जर तुमचं कोणी हॉस्पिटलमध्ये असेल आणि मी अशाप्रकारे प्रतिसाद देईन का? मी आता ६० वर्षांचा झालो आहे तरी मी लढणं विसरलो नाही आणि सोडलेलं पण नाही. हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. तुम्ही मला जेलमध्ये टाकाल का? हाहाहा..' सलमानच्या या पोस्टवर अनेक नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहे. रात्री ३ वाजता सलमानने अशी पोस्ट केल्याने अनेकांनी सलमानबाबत काळजी व्यक्त केलीय. .दरम्यान सलमान खान रात्री उशिरा हॉस्पिटलमध्ये गेला होता. तेव्हा पापाराझींनी त्याच्या मागे पाठलाग केला. जेव्हा तो हॉस्पिटलमधून बाहेर आला तेव्हा पापाराझींनी त्यांच्याकडे फोटो काढण्याची मागणी केली. त्यांचं वागणं पाहून तो प्रचंड संतापला. त्याने तिथेच पापाराझींना 'तुम्ही पागल आहात का? कोणी असं वागतं का?' असं म्हणत त्याने पापाराझींना तंबी दिलीय. .'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेतून अभिनेत्रीची एक्झिट, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'निरोप घेतेय कारण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.