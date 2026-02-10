'तो गर्लफ्रेंडला शिवीगाळ, मारहाण करायचा आणि...' सलमान खानच्या जवळच्या मित्राचे आरोप, म्हणाला...

Salman Khan Personal Life Controversy: अभिनेता सलमान खान प्रोफेशनलपेक्षा त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतो. वयाच्या 60 व्या वर्षी देखील सलमान खान सिंगल आहे. त्यांच्या आयुष्यात अनेक मुली येऊन गेल्या. परंतु लग्नापर्यंत त्याची कोणतीच नातं गेली नाही. त्याने अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रींना डेट केलय. दरम्यान अशातच आता सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीनं सलमान खानच्या खासगी आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. तसंच त्यांच्यावर गंभीर आरोप सुद्धा केले आहेत. .सलमान खानचा जवळच मित्र राजू श्रेष्ठ याने सलमान खानवर गंभीर आरोप केलेत. भाईजानबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, 'सलमान खान कायमच मोकळ्या मनाचा माणूस आहे. आजही तो तसाच मित्रासाठी काहीही करणारा आहे. परंतु गर्लफ्रेंडच्या बाबतीत तो थोडा वेगळा आहे.'.सलमान खानचं गर्लफ्रेंडसोबत वागण्याबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, 'सलमान खान याने त्यांच्या आयुष्यात महिलांसोबत गैरवर्तन केलं. त्याचं कधीच त्याच्या भावनांवर नियंत्रण नव्हतं. तो गर्लफ्रेंडच्या बिल्डिंगखाली उभं राहून शिवीगाळ करायचा. तो गर्लफ्रेंडच्या इमारतीखाली राहून उभा राहायचा. एकदा त्याने कोणाला तरी मारहाण केली होती. त्याचं भावनांवर कधीच नियंत्रण नव्हतं. तो मनापासून खुप चांगला माणूस आहे. परंतु डोक्यानं नाही.'.त्यानंतर राजुला ती गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय होती का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने कोणत्याच अभिनेत्रीचं नाव घेतलं नाही. परंतु एका रिपोर्टनुसार सलमानने ऐश्वर्यासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर तिच्या घराखाली गोंधळ घातला होता. ऐश्वर्या आणि सलमानाचं 'हम दिल दे चुके सनम' या सिनेमातून प्रेम फुललं होतं. परंतु काही कारणास्तव त्यांचं ब्रेकअप झालं. .Premium|Salman Khan Stardom : सलमान खान; वादग्रस्ततेतून उभा राहिलेला 'भाईजान'चा प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.