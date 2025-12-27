Premier

'मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है...' बॅटल ऑफ गलवानचा टीझर आऊट, टीझरमधून बिश्नोई गँगला इशारा?

SALMAN KHAN'S 'BATTLE OF GALWAN' TEASER RELEASED ON HIS 60TH BIRTHDAY:सलमान खानने २७ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला. या टीझरमध्ये सलमान खान लष्करी अधिकारी कर्नल संतोष बाबूच्या भूमिकेत दिसतो.
Apurva Kulkarni
Salman Khan's 'Battle of Galwan' Teaser Out on 60th Birthday: अभिनेता सलमान खान त्याचा ६० वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याच्या चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. अशातच आता सलमाननं त्याच्या चाहत्यांसाठी एक सप्राईज दिलय. यंदाच्या वाढदिवशी त्यानं किक २ सिनेमाची घोषणा न करता बॅटल ऑफ गलवानचा टीझर रिलीज केलाय.

