'मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है...' बॅटल ऑफ गलवानचा टीझर आऊट, टीझरमधून बिश्नोई गँगला इशारा?

Salman Khan's 'Battle of Galwan' Teaser Out on 60th Birthday: अभिनेता सलमान खान त्याचा ६० वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याच्या चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. अशातच आता सलमाननं त्याच्या चाहत्यांसाठी एक सप्राईज दिलय. यंदाच्या वाढदिवशी त्यानं किक २ सिनेमाची घोषणा न करता बॅटल ऑफ गलवानचा टीझर रिलीज केलाय. .बॅटल ऑफ गलवानचा टीझरबॅटल ऑफ गलवान हा सिनेमा २०२० मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या घटनांवर आधारीत आहे. सैनिकांनी बंदुकीऐवजी काठ्या आणि दगडांचा वापर करुन एकमेकांशी युद्ध केलं. यात सलमान खान शहीद कर्नल बी संतोष बाबू यांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत सलमानसलमान खान या सिनेमामध्ये लष्करी अधिकाऱ्याची भूमिका साकारणार आहे. सिकंदर सिनेमाच्या अपयशानंतर सलमाननं या सिनेमासाठी खूप मेहनत घेतली. त्यानं लडाखच्या बर्फाळ पाण्यात शुटिंग केलय. तसंच त्याचे हावभाव, गंभीरता टीझरमधून पहायला मिळतेय. भाईजानचा हा अंदाज प्रेक्षकांना प्रचंड भावला आहे. .'मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है...' टीझरच्या सुरुवातील सलमान खान सोबत असलेल्या जवानांना सुचना देताना पहायला मिळतोय. तसंच यावेळी तो 'मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है...' असं म्हणताना दिसतोय. त्यामुळे त्याचा हा डायलॉग बिश्नोई गँगसाठी इशारा तर नाही ना? अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. सलमानचा हा सिनेमा १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिकेतील अभिनेत्री लवकरच लग्न करणार, होणाऱ्या नवऱ्यासोबतचा रोमॅन्टिक व्हिडिओ शेअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.