Police Constable Death: सलमान खानच्या घराबाहेर ड्युटीवर असतानाच प्रकृती बिघडली, पोलिसाचा मृत्यू

लासलगाव : अभिनेता सलमान खान याच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावत असलेल्या मुंबई पोलीस दलातील शिपाई गणेश विठ्ठल रायते (वय ४१, रा. खडक माळेगाव, ता. निफाड) यांचे निधन झाले. कर्तव्यावर असताना अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..रायते हे मुंबई पोलिसांच्या एल.ए.-४ विभागात कार्यरत होते. सलमान खान याच्या 'गॅलेक्सी' निवासस्थानाबाहेर ते सुरक्षेसाठी ड्यूटीवर तैनात होते. सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. प्रकृती अधिक खालावल्याने सहकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने भाभा रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली..Mumbai News: कर्तव्य बजावताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना दुर्घटना.रायते यांच्या निधनाचे नेमके वैद्यकीय कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याबाबत अधिकृत वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे. त्यांनी लष्करी सेवेनंतर मुंबई पोलिस दलात प्रवेश केल्याची माहिती समोर आली. कर्तव्य बजावत असतानाच रायते यांचे निधन झाल्याने मुंबई पोलिस दलात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांसह नातेवाइक व परिचितांकडून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली..Mumbai Metro: मुंबईकरांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी दर 3 मिनिटांनी मेट्रो धावणार, फेऱ्यांमध्येही वाढ; पाहा नवे वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.