'अरे असं कसं!' बाप्पांसमोर सलमान खानने फिरवली उलटी आरती, बहिण अर्पिताने इशाऱ्यातच केलं करेक्ट!

SALMAN KHAN ARPITA KHAN GANPATI CELEBRATION: सध्या सगळीकडे गणेश चतुर्थीचा उत्साह पहायला मिळतोय. बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरी देखील मोठ्या उत्साहात गणपतीचं स्वागत करण्यात आलं. दरम्यान अभिनेता सलमानने देखील त्याच्या कुटुंबासोबत गणपती उत्साहात सहभाग नोंदवला. पंरतु आरती करताना त्याच्या हातून चूक झाली. आरतीचं ताट उलटं फिरवलं. त्यावेळी बहिण अर्पितानं सलमानला योग्य दिशा दाखवत त्याची चूक सुधारली. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सलमान खानचा भाऊ सोहेल खान यांच्या घरी गणपतीची आरती आयोजित करण्यात आली होती. आरती सुरु असताना सलमान खानने उलटी आरती फिरवली. त्याची चूक लक्षात आल्यास आर्पिताने खुनवत हाताने आरती सरळ फिरवण्याचा इशारा केला. .अर्पिता काय सांगतेय हे सलमानच्या लक्षात आलं आणि त्याने त्यानुसार आपली हालचाल बदलली. परंतु त्यांचं बोलणं कॅमेऱ्यात कैद झालं. आरती पूर्ण झाल्यानंतर सलमान आपल्या भाचीला आरती कशी करायची, याबद्दल सांगतानाही दिसला. परंतु सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी त्याला ट्रोल केलय तर काहींनी कधी कधी चूक होत असल्याचं म्हणत सलमानची बाजू घेतली..दरम्यान आता सलमान खान लवकरच Maatrubhumi: May War Rest in Peace या सिनेमात दिसणार आहे. अपूर्व लाखिया या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत असून चित्रांगदा सिंगचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. हा सिनेमा गेल्या काही काळापासून चर्चेत असून त्याच्या प्रदर्शनाबाबत यापूर्वी १७ एप्रिलची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. .व्हायरल होण्यासाठी काहीही? भारती सिंग सांगितल्या विनोदाच्या मर्यादा, म्हणाली...‘माझी आईसुद्धा पाहणार...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.