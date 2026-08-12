‘जीने के हैं चार दिन’वर सलमान खानचा भन्नाट डान्स; भाईजानची एनर्जी पाहून चाहते थक्क! Viral Video

SALMAN KHAN DANCE VIDEO GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. त्याची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर सलमान खानचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सलमान खान त्याचं लोकप्रिय गाणं 'जीने के हैं चार दिन' वर भन्नाट डान्स करताना पहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे डान्स करताना त्याने गाण्याची आयकॉनिक हुक स्टेप करत उपस्थितांची मनं जिंकली आहेत. .सध्या सोशल मीडियावर भाईजानचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्याचा हटके अंदाज पुन्हा एकदा चाहत्यांना भूरळ पाडून गेलाय. परंतु इतक्या वयातही त्याचा उत्साह पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. तसंच नेहमीप्रमाणे तो आपल्या खास अंदाजात आणि आत्मविश्वासाने डान्स करताना पहायला मिळतोय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये भाईजानने टी-शर्ट, डेनिम जीन्स, ब्राऊन जॅकेट आणि फ्रेंच स्टाइल हॅट घातलेलं पहायला मिळतय. ‘जीने के हैं चार दिन’ या गाण्यावर तो डान्स करतोय आणि उपस्थित लोक जल्लोष आणि शिट्ट्या वाजवताना पहायला मिळताय. त्याचा डान्स करतानाचा उत्साह पाहून चाहत्यांना जुन्या सलमानची आठवण झालीय. .अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत 'आजही सलमानची एनर्जी तितकीच जबरदस्त' असल्याचं चाहत्यांनी म्हटलय. दरम्यान, सलमान खान आगामी ‘Maatrubhumi: May War Rest in Peace’ या वॉर ड्रामामध्ये दिसणार आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत असून, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. .“स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू!” ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांच्या डान्सने वेधलं लक्ष, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.