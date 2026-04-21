४५ दिवस लडाखच्या डोंगररांगांमध्ये सलमान खानची मेहनत; 'मातृभूमी'साठी केलं जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशन

बॉलिवूडचा 'सुलतान' अर्थात सुपरस्टार सलमान खान आपल्या आगामी 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटासाठी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना थक्क करण्यास सज्ज झाला आहे. अपूर्व लाखिया यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या या चित्रपटासाठी सलमानने लडाखच्या कठीण हवामानात स्वतःला अक्षरशः झोकून दिले आहे. आपल्या दुखापतींची पर्वा न करता त्याने केलेले हे फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन सध्या चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरत आहे..जिमशिवाय कमावली शरीरयष्टीलडाखसारख्या दुर्गम आणि उंचावर असलेल्या भागात पूर्ण जिम सेटअप नेणे अशक्य होते. अशा परिस्थितीत सलमानने कॅलिस्थेनिक्स (Calisthenics) आणि एंड्युरन्स ड्रिल्सचा आधार घेतला. तब्बल ४५ दिवस चाललेल्या या कठीण ट्रेनिंगमध्ये त्याने केवळ स्वतःच्या शरीराचा भार आणि नैसर्गिक परिस्थितीचा वापर करून ही जबरदस्त फिजीक कमावली आहे..जखमा असूनही जिद्द कायममिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान सध्या काही जुन्या जखमा आणि शारीरिक व्याधींशी झुंज देत आहे. मात्र, भूमिकेची गरज ओळखून त्याने लडाखच्या उणे तापमानात आणि कमी ऑक्सिजनमध्येही अत्यंत शिस्तीने वर्कआउट पूर्ण केले. "अशा परिस्थितीत इतक्या तीव्रतेने आणि जिद्दीने ट्रेनिंग करणे केवळ सलमान खानलाच शक्य आहे," असे प्रोडक्शनमधील सूत्रांनी सांगितले..'मातृभूमी'मध्ये शौर्याची गाथासलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. शौर्य, बलिदान आणि देशप्रेमावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात सलमानसोबत अभिनेत्री चित्रांगदा सिंग देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.