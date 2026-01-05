बाबो...! लग्न न करताच सलमान खान होणार सासरा, भाईजानची सून नक्की कोण? 'या' क्षेत्रात आहे सक्रीय

Salman Khan Nephew Ayan Agnihotri Engagement: अभिनेता सलमान खानने नुकतीच वयाची ६० वर्ष पुर्ण केली आहेत. परंतु अजूनही सलमान खान अविवाहित आहे. पण लग्न करताच सर्वांचा लाडका भाईजान सासरा होणार आहे. खान कुटुंबियांच्या घरी लवकर एका नव्या व्यक्तीचं आगमन होणार आहे. परंतु सर्वात रंजन गोष्ट म्हणजे खान कुटुंबाच्या होणाऱ्या सुनेचा मनोरंजन विश्वाची कोणताच संबंध नाहीय. .सलमान खान याचा भाचा अयान अग्निहोत्री लवकरच लग्न करणार आहे. तर सलमानच्या होणाऱ्या सुनेचं नाव टीना रिजवानी असं आहे. अयानने टीनसोबतचे साखरपुड्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. तेव्हापासून अयान आणि टीनाच्या नात्याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे. .माहितीनुसार अयाननं 3 जानेवारी 2026 रोजी इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर गर्लफ्रेंडसोबत साखरपुडा केला. त्याने टीनासोबतचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलेत. त्या फोटोमध्ये दोघेही एकमेकांना अंगठी घातलाना पहायला मिळताय. फोटो पोस्ट करताना अयाननं कॅप्शनमध्ये लिहलं की, '२०२५ मध्ये माझ्या गर्लफ्रेंडला मागे सोडून दिलं.' सध्या अयानचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय. .अयानच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांसह सेलिब्रिटींनी सुद्धा कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. दोघांना सर्वांनी नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्यात. मलायका आरोरा, सोनाक्षी सिन्हासह झहीर इक्बाल, शुरा खान यांनी दोघांना सुखी जीवनाच्या शुभेच्छा दिल्यात. .सलमान खानची सून काय करते?अयानची होणारी बायको टीना कोणत्या क्षेत्रात सक्रीय आहे? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. एका सेलिब्रिटी कुटुंबाची होणारी सून मनोरंजन विश्वाशी जोडलेली असेल असं अनेकांना वाटलं होतं. परंतु तसं नाहीय. ती कॉर्पोरेट जगाताशी जोडलेली असून टीना कम्युनिकेशनंस क्षेत्रात काम करते. .निगरगट्ट कोडग्या निर्मात्याच्या थापांचा कंटाळा आलाय, अभिनेता शशांक केतकरने पोस्ट करत व्यक्त केला संताप, म्हणाला... 'आता त्याने..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.