बाबो...! लग्न न करताच सलमान खान होणार सासरा, भाईजानची सून नक्की कोण? 'या' क्षेत्रात आहे सक्रीय

SALMAN KHAN’S FUTURE DAUGHTER-IN-LAW:सलमान खानच्या भाचा अयान अग्निहोत्रीने टीना रिजवानीसोबत साखरपुडा केला असून सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाले आहेत. टीना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स क्षेत्रात काम करते, मनोरंजन विश्वाशी तिचा काही संबंध नाही.
Apurva Kulkarni
Updated on

Salman Khan Nephew Ayan Agnihotri Engagement: अभिनेता सलमान खानने नुकतीच वयाची ६० वर्ष पुर्ण केली आहेत. परंतु अजूनही सलमान खान अविवाहित आहे. पण लग्न करताच सर्वांचा लाडका भाईजान सासरा होणार आहे. खान कुटुंबियांच्या घरी लवकर एका नव्या व्यक्तीचं आगमन होणार आहे. परंतु सर्वात रंजन गोष्ट म्हणजे खान कुटुंबाच्या होणाऱ्या सुनेचा मनोरंजन विश्वाची कोणताच संबंध नाहीय.

