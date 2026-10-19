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ए, माझं बोलणं नीट ऐक... टायगर श्रॉफवरील हल्ल्यानंतर बिश्नोई गँगची सलमान खानला उघड उघड धमकी; म्हणाले-

Salman Khan Threat Claim Linked to Lawrence Bishnoi Gang After Reported Tiger Shroff Attack : लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावरील हल्ल्यानंतर आता बिश्नोईने सलमान खानला थेट धमकी दिली आहे.
bishnoi gang threatened salman khan

bishnoi gang threatened salman khan

esakal

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावर नुकताच मुंबईतील जुहू येथे हल्ला करण्यात आला. पुष्पा पार्क येथे टर्फवर फुटबॉल खेळून झाल्यावर नेहमीप्रमाणे टायगर त्याच्या बीएमडब्ल्यूने घरी जाण्यासाठी निघाला असताना तीन अज्ञात व्यक्तींनी त्याच्या गाडीवर गोळ्या चालवल्या. रविवारी संध्याकाळी हा सगळा प्रकार घडला. यात टायगर थोडासा जखमी झाला मात्र त्याच्या ड्रायव्हरला गोळी लागली. त्यानंतर पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे. मात्र ते इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी अभिनेता सलमान खानला उघड उघड धमकी दिलीये.

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