ए, माझं बोलणं नीट ऐक... टायगर श्रॉफवरील हल्ल्यानंतर बिश्नोई गँगची सलमान खानला उघड उघड धमकी; म्हणाले

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावर नुकताच मुंबईतील जुहू येथे हल्ला करण्यात आला. पुष्पा पार्क येथे टर्फवर फुटबॉल खेळून झाल्यावर नेहमीप्रमाणे टायगर त्याच्या बीएमडब्ल्यूने घरी जाण्यासाठी निघाला असताना तीन अज्ञात व्यक्तींनी त्याच्या गाडीवर गोळ्या चालवल्या. रविवारी संध्याकाळी हा सगळा प्रकार घडला. यात टायगर थोडासा जखमी झाला मात्र त्याच्या ड्रायव्हरला गोळी लागली. त्यानंतर पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे. मात्र ते इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी अभिनेता सलमान खानला उघड उघड धमकी दिलीये. .टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्यानंतर एका अनिल पंडित नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप शेअर करत हा हल्ला बिश्नोई गँगने केला असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता त्याने एकही एक ऑडिओ क्लिप शेअर करत सलमान खानला धमकी दिलीये. तो या क्लिपमध्ये सलमानला लॉरेन्स बिष्णोई आणि बिष्णोई समाजाची माफी मागायला सांगत आहे. या क्लिपमध्ये तो म्हणतो, 'सलमान खान, माझं बोलणं नीट ऐक; जर तू माझा मोठा भाऊ, लॉरेन्स बिश्नोई तसेच बिश्नोई समाजाची माफी मागितली नाहीस तर आम्ही तुझ्या घरात एक श्वानही शिल्लक ठेवणार नाही. आम्ही तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला उद्ध्वस्त करू, हे लक्षात ठेव. तुझ्याकडे सिक्युरिटी आहे, तुला काही होणार नाही असा विचार करू नकोस.' .ही क्लिप खरी आहे की खोटी आहे याचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र दुसरीकडे सलमानच्या घराची सेक्युरिटी व्यवस्था आणखी वाढवण्यात आलीये. तर टायगरवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींना अटक करण्यात आलीये. त्यातले २ हरियाणाचे तर १ बिहारचा असल्याचं समजतंय. .टायगर श्रॉफ फुटबॉल खेळायला टर्फवर गेल्याचं हल्लेखोरांना कसं समजलं? पोलिसांनी केला धक्कादायक खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.