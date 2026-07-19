बापरे! सलमान खान नक्की काय झालंय? सडपातळ शरीर, सुकलेला चेहरा पाहून चाहते चिंतेत, Viral Video

SALMAN KHAN SHOCKING TRANSFORMATION: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान त्याच्या आगामी सिनेमा 'मातृभूमी'मुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याचा अवतार पाहून चाहत्यांना त्याच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाटत आहे. तोंड पडलेलं, चेहऱ्यावर सुरकुत्या असा अंदाजात तो पहायला मिळाला. .व्हिडिओमध्ये सलमान खानची तब्येत खालावल्यासारखी दिसत होती. काहींना पहिल्या नजरेत 'तो सलमान खान आहे' हे ओळखणं सुद्धा कठीण झालं होतं. त्याला नक्की काय झालय? अशा चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये रंगताना पहायला मिळतेय. नेहमीच डॅशिंग आणि कूल अंदाजात असणारा भाईजान आज असा चिंतेत का दिसतोय? असा प्रश्नही नेटकरी विचारताना पहायला मिळताय. .दरम्यान सलमान खानने याआधी स्वत:च आपल्या आरोग्याबाबत माहिती दिली होती. त्याने सांगितलेलं की, तो एव्हीएम या गंभीर आजाराचा सामना करत आहे. या आजारामुळे शरीरातील नसांवर परिणाम होऊ शकतो. परंतु या परिस्थितीत तो त्याचं काम करत असल्याचं त्याने सांगितलं होतं. .दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओबाबत सलमान खानच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. त्यामुळे हा त्याच्या कोणत्या सीनचा भाग आहे? की, खरंच त्याच्या तब्येतीत बिघाड झालाय हे अद्याप अस्पष्ट आहे. .'तू माझ्यासाठी सर्वात मौल्यवान...'; कतरिना कैफची पोस्ट चर्चेत, मुलगा विहानची सुद्धा दाखवली झलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.