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बापरे! सलमान खान नक्की काय झालंय? सडपातळ शरीर, सुकलेला चेहरा पाहून चाहते चिंतेत, Viral Video

SALMAN KHAN VIRAL HEALTH VIDEO: सलमान खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्याच्या बदललेल्या लूकमुळे चाहते चिंतेत आहेत.
SALMAN KHAN VIRAL HEALTH VIDEO

SALMAN KHAN VIRAL HEALTH VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN SHOCKING TRANSFORMATION: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान त्याच्या आगामी सिनेमा 'मातृभूमी'मुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याचा अवतार पाहून चाहत्यांना त्याच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाटत आहे. तोंड पडलेलं, चेहऱ्यावर सुरकुत्या असा अंदाजात तो पहायला मिळाला.

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