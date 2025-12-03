Premier

बाबो! लग्नानंतर सामंथाच्या नवऱ्याने दिलं भलं मोठं गिफ्ट, नणंदेची पोस्ट व्हायरल

Samantha Prabhu & Raj Nidimoru Secret Wedding: सामंथा प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांनी कोइंबतूरमधील ईशा योगा सेंटरमध्ये गुप्तपणे लग्न केलं. त्यांच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल झाले असून सामंथाने घातलेली 1.5 कोटींची अंगठी चर्चेत आहे.
Samantha Prabhu & Raj Nidimoru Secret Wedding

Samantha Prabhu & Raj Nidimoru Secret Wedding

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सामंथा प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांनी गुपचूप लग्न केलं. त्यांच्या लग्नानंतर त्याचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. गेल्या अनेक दिवसापासून ते एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. सामंथाने देखील तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर राजचे अनेक फोटो शेअर केले होते. 1 डिसेंबर रोजी दोघांनी लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या लग्नाला केवळ 30 लोक उपस्थित होते. दरम्यान आता लग्नानंतर राजने सामंथाला एक भलं मोठं गिफ्ट दिलं आहे.

Loading content, please wait...
marriage
actress
samantha
bollywood actress
Entertainment news
Gift

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com