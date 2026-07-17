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'खरं सौंदर्य असंच असतं!' समांथा रुथ प्रभूचं झालं डोहाळेजेवण, Photo Viral

SAMANTHA RUTH PRABHU BABY SHOWER PHOTOS:अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि राज यांच्या डोहाळेजेवणाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. साधेपणाने साजरा केलेल्या या पारंपरिक सोहळ्याचं चाहते भरभरून कौतुक करत आहेत.
SAMANTHA RUTH

SAMANTHA RUTH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAMANTHA AND RAJ BABY SHOWER: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. तिने काही दिवसापूर्वी प्रेग्नेंट असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांना दिली होती. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर तिच्या डोहाळेजेवणाचे फोटो व्हायरल होताय. अत्यंत साधेपणाने समांथा आणि राजने डोहाळे जेवण केल्यानं त्यांचं सोशल मीडियावर कौतूक होतय.

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