'खरं सौंदर्य असंच असतं!' समांथा रुथ प्रभूचं झालं डोहाळेजेवण, Photo Viral

SAMANTHA AND RAJ BABY SHOWER: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. तिने काही दिवसापूर्वी प्रेग्नेंट असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांना दिली होती. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर तिच्या डोहाळेजेवणाचे फोटो व्हायरल होताय. अत्यंत साधेपणाने समांथा आणि राजने डोहाळे जेवण केल्यानं त्यांचं सोशल मीडियावर कौतूक होतय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये दिसतय की, समांथा आणि राज सोफ्यावर बसले आहेत. तसंच यावेळी त्यांनी मॅचिंग कपडे सुद्धा परिधान केलेत. समांथाने लाल रंगाची साडी तर राजने लाल रंगाचा कुर्ता घातलेलं पहायला मिळतेय. दोघांच्या गळ्यात फुलांचे हार आहेत. तसंच कुटुंबीय समांथाची साडी आणि फळांनी ओटी भरताय. सध्या हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. .चाहते त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.अनेकांनी फोटोवर कमेंट्स करत दोघांनाही शुभेच्छा दिल्यात. तर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतूक केलंय. समांथा आणि राज यांच्या अफेअरच्या चर्चा २०२४ पासून रंगत होत्या २०२५ मध्ये समांथाने राजसोबतचा फोटो शेअर केल्यानंतर चर्चा जास्त रंगल्या. त्यानंतर काही महिन्यातच त्यांनी पारंपारिक पद्धतीने लग्नगाठ बांधली..बाबो! स्वप्नील जोशीने घेतली ६५ लाखांची टेस्ला; भावनिक पोस्टनं जिंकली चाहत्यांची मनं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.