SAMANTHA RUTH PRABHU SHARES FIRST PHOTO OF NEWBORN BABY BOY: अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांनी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. या जोडप्याच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सामंथाने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .सामंथाने बाळाची पहिली झलक दाखवत त्याचं नाव सुद्धा जाहीर केलय. फोटोमध्ये सामंथा आणि राज यांनी आपल्या बाळाच्या बोटांना धरल्याचं पहायला मिळतय. या फोटोमध्ये त्यांनी बाळाचं नाव सुद्धा जाहीर केलं आहे. सध्या सामंथाची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .मुलाचं नाव काय?सामंथा आणि राज यांनी मुलाचं नाव 'देव निदिमोरू' असं ठेवलं आह. ही पोस्ट शेअर करत सामंथाने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आमचा सुंदर मुलगा देव निदिमोरू. १९.११.२०१६ हा आमच्या आयुष्यातील सगळ्यात मोठा क्षण आहे.' असं तिने म्हटलंय. तिच्या या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी कमेंट्स करत तिला शुभेच्छा दिल्या आहे. .सामंथा आणि राज यांनी आतापर्यंत त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य प्रसिद्धीपासून काहीसं दूर ठेवलं होतं. मात्र, आता आई-बाबा झाल्यानंतर त्यांनी चाहत्यांसोबत हा आनंदाचा क्षण शेअर केला आहे. त्यांच्या या नव्या प्रवासासाठी चाहत्यांकडून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. .अशोक खरातने दिपाली सय्यदला दाखवले चिंचोके अन् पाण्याची बाटली; अभिनेत्रीनं सांगितला किस्सा, म्हणाल्या; 'तो माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.