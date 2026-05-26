अखेर समर राजवाडे स्वानंदीला I Love you म्हणणार, होर्डिंग्स, सी-लिंकवर फोटो आणि बरचं काही, मालिकेचा प्रोमो Viral

VEEN DOGHANTLI HI TUTEENA ROMANTIC PROMO VIRAL: झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मालिकेतील समर स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडताय. मालिकेत सध्या स्वानंदीला समरबद्दल असलेल्या प्रेमाची जाणीव झालेलं दाखवण्यात येतय. त्यात आता मालिका रोमँटिक वळण घेणार आहे. झी मराठीनं एक प्रोमो शेअर केलाय. त्या प्रोमोमध्ये समर राजवाडे स्वानंदीला एकदम ग्रँड पद्धतीनं प्रपोज करणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर प्रोमो व्हायरल होतोय. .मालिकेत किमयाच्या एक्झिटनंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्षेत असलेला समर-स्वानंदीचा रोमँटिक ट्रॅक येणार आहे. यावेळी समर स्वानंदी एकमेकांना प्रेमाची कबूली देणार आहे. झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये स्वानंदी सकाळी उठून वर्तमानपत्र वाचत असते. तेव्हा तिला स्वत:चा फोटो पेपरमध्ये छापून आलेला पाहायला मिळतो. तसंच त्यात लिहिलेलं असतं की, 'स्वानंदी आज भेटूयात ७.३० वाजता वरळीत' त्यानंतर स्वानंदी स्कुटीवरून ऑफिसला जात असताना रस्त्यावर तिच्या नावाचे मोठे होर्डिग्स दिसतात. तसंच न्युजमध्ये देखील तिच्या बातम्याची चर्चा सुरु होते. हे सगळं कोण करतय या सगळ्याचा विचार ती मनात करत असते. .संध्याकाळी ७ वाजता जेव्हा स्वानंदी वरळी सी-लिंकवर पोहचते. तेव्हा सी-लिंकवर तिचा मोठा फोटो झळकलेला पहायला मिळतो, तसंच त्याच्या बाजूला 'आय लव्ह यू स्वानंदी' असं लिहिण्यात आलेलं असतं. हे सगळं पाहून ती खूश होतेच तेवढ्यात समर राजवाडे तिथं येतात आणि स्वानंदीला म्हणतात, 'तडजोडीचं नातं इतकं सुंदर होईल असा कधीच विचार केला नव्हता. परंतु तुम्ही माझ्या आयुष्यात आलात आणि माझ्या आयुष्याला वेगळं वळण मिळालं. थॅक्यू स्वानंदी मॅडम. थॅक्यू ऐकून स्वानंदी नाराज होते. तेव्हा ते आय लव्ह यू... स्वानंदी मॅडम' असं म्हणत एकमेकांना घट्ट मिठी मारतात. जून महिन्यात दोघांचा रोमँटिक अंदाज प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .सोशल मीडियावर हा प्रोमो व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट्स करत नव्या ट्रॅकबद्दल आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी समरच्या हटके प्रपोजलबाबत कौतूक केलय. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'अखेर आता खरी मालिका सुरु झाली.' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'इतक्या दिवसापासून वाट पाहत असलेला क्षण अखरे आला.' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय.दरम्यान काही तासातच व्हिडिओला १ मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यूव्ज मिळाले आहे.