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समर स्वानंदीसोबत वडाला मारणार सात फेरे…; 'वीण दोघातली...' मध्ये सुरु होणार हटके लव्हस्टोरी, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA NEW ROMANTIC PROMO: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेत समर आणि स्वानंदीच्या नात्याला आता प्रेमाची नवी दिशा मिळणार आहे. वडाला मारलेले सात फेरे हे सर्व प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणार आहे. तसंच रोमँटिक प्रोमोमुळे मालिकेबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAMAR DREAM PROPOSAL FOR SWANANDI IN ZEE MARATHI: झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या मालिकेत सुश्मिता अंशुमनसोबत लग्न करून राजवाडेंच्या घरी आलेली असते. घरी येताच ती ग्रॅण्ड रिसेप्शनची मागणी करते. जेव्हा रिसेप्शन असतं, त्यादिवशी देखील घरात कपड्यांवरून मोठा वाद होतो. दरम्यान अशातच या मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

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