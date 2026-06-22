समर स्वानंदीसोबत वडाला मारणार सात फेरे…; 'वीण दोघातली...' मध्ये सुरु होणार हटके लव्हस्टोरी, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

SAMAR DREAM PROPOSAL FOR SWANANDI IN ZEE MARATHI: झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या मालिकेत सुश्मिता अंशुमनसोबत लग्न करून राजवाडेंच्या घरी आलेली असते. घरी येताच ती ग्रॅण्ड रिसेप्शनची मागणी करते. जेव्हा रिसेप्शन असतं, त्यादिवशी देखील घरात कपड्यांवरून मोठा वाद होतो. दरम्यान अशातच या मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. .स्वानंदीचा खरेपणा, अन्यायाला विरोध करणारा तिचा स्वभाव सगळं काही समरला समजलेलं आहे. त्यामुळे समर आता लवकरच स्वानंदीसमोर त्याच्या मनातल्या भावना व्यक्त करणार आहे. समर स्वानंदीसाठी एक ड्रीम प्रपोजल अरेंज करणार आहे. त्यामुळे आता दोघांची मैत्री आता प्रेमात बदलणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता नव्या भागाची उत्सुकता लागली आहे..झी मराठीनं शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये वटपोर्णिमा विशेष भाग पहायला मिळणार आहे. या भागात वटपोर्णिमेच्या निमित्तानं समर स्वानंदीला खास गिफ्ट देणार आहे. सुरुवातीला तो तिला गळ्यातील नेकलेस गिफ्ट करतो. त्यानंतर साडी नेसून सुंदर तयार झालेल्या स्वानंदीचे लपून फोटो काढतो. स्वानंदी रुममधून बाहेर येताच तिच्या पावलांचे ठसे घेतो. त्यानंतर तो तिच्या पाऊलखुणा आणि दोघांच्या फोटोंनी वॉल डिझाईन करतो..इतकच नाहीतर देवपूजा केल्यानंतर तो स्वानंदीची नजरी काढतो. याशिवाय सात जन्म अशीच बायको मिळावी यासाठी वडाला सात फेरे सुद्धा मारतो. नवऱ्याचं हे प्रेम पाहून स्वानंदी सुद्धा आनंदी होते. त्यानंतर 'सात जन्मभर' हे नवं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी आनंद व्यक्त केलाय. लवकरच दोघे एकत्र यावे अशी प्रार्थना सुद्धा चाहत्यांनी केलीय. .महाभारत फेम कुंतीने वर्षभरापूर्वी केलंय लग्न! आता फोटो शेअर करत दाखवला नवऱ्याचा चेहरा, 'या' क्षेत्रात आहे कार्यरत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.