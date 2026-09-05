‘१२वी फेल’ फेम मेधा शंकरला समय रैना करतोय डेट? दोघेही एकाच फ्लाइटमध्ये, चर्चेला उधाण

SAMAY RAINA AND MEDHA SHANKAR DATING RUMOURS LATEST UPDATE: कॉमेडियन समय रैना आणि '१२वी फेल' फेम अभिनेत्री मेधा शंकर यांच्या नात्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियवर चर्चा रंगताना दिसत आहे. दोघांना काही सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र पाहिल्यानंतर त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांना सुरुवात झाली होती; मात्र आता दोघेही एकाच फ्लाइटमधून प्रवास करताना दिसल्याची चर्चा असून त्यामुळे या अफवांना पुन्हा उधाण आले आहे. .सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात समय आणि मेथा एकत्र दिसले होते. त्यानंतर आता विमानतळावरील त्यांच्या भेटीची चर्चा समाजमाध्यमावर होत आहे. प्रवासादरम्यान दोघेही एकमेकांसोबत सहज वावरताना दिसले आहेत. यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असली, तरी दोघांनीही त्यांच्या नात्याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. .समय रैना हा स्टैंडअप कॉमेडी आणि कंटेंट क्रिएशनमुळे लोकप्रिय आहे, तर मेधा शंकरने '१२वी फेल'मधील भूमिकेमुळे विशेष ओळख मिळवली. समाजमाध्यमावर काही चाहत्यांनी या जोडीचे कौतुकही केले आहे..दरम्यान समय रैनाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचा 'इंडियाज गॉट लेटेंड २' हा शो सध्या चर्चेत आहे. इंडियाज गॉट लेटेंडमध्ये रणवीर अलाहबादीया याच्या वक्तव्यामुळे तो अडचणीत आला होता. परंतु आता 'इंडियाज गॉट लेटेंड २' मधून तो पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय..Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumours: यशस्वी जैस्वालसोबत डेटिंगच्या चर्चांवर मृणाल ठाकूरनं मौन सोडलं; म्हणाली, “Gen Z...”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.