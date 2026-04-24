बाबो! 5 कोटी 43 लाख व्ह्यूज, समय रैनानं युट्यूबवर मोडला जागतिक विक्रम

SUMAY RAINA'S LATEST STAND-UP SPECIAL 'STILL ALIVE': सध्या सोशल मीडियावर नुसती स्टँडअप कॉमेडियन समय रैना याच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. आपल्या विनोदामुळे तर कधी वादामुळे समय रैना नेहमीच चर्चेत असतो. परंतु यावेळी तो वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. त्याचं कारण म्हणजे समयने एक नवीन विक्रम केलेला आहे. .समयने 'स्टिल अलाईव्ह' नावाने नवीन शो सुरु केला आहे. गेल्यावर्षी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोमुळे रणवीर अलाहाबादियानं आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. 'इंडियाज गॉट लॅटेंट'वरुन वाद झाल्यानं लोकांनी समयवर बरीच टीका केली. दरम्यान आर्थिक तणाव, वाद, टीका यावर 'स्टिल अलाईव्ह'मध्ये समय मनमोकळे पणाने बोलला आहे. .दरम्यान त्याच्या या 'स्टील अलाईव्ह'या शोला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रसिद्ध मिळाला. त्याचा व्हिडिओ जगातील सर्वाधिक पाहिला गेलेल्या स्टँड अप कॉमेडी स्पेशल ठरला आहे. युट्यूबरही त्याचे ५ कोटी ४३ लाखांहून अधिक व्ह्यूज आहेत. त्याच्या या व्ह्यूजने नवीन जागतिक विक्रम केला आहे. त्यांच्या या व्हिडिओवर जवळपास दोन लाखांहून अधिक कमेंट्स सुद्धा आल्या आहेत. .समयने याबाबात बुधवारी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली होती. ज्यात त्यानं म्हटलं होतं की, 'समयनं आयुष्यातील सर्वात मोठ्या वादाचं रुपांतर विक्रमी कमबॅकमध्ये केलं आहे. इतक्या कमी वेळात एवढं यश मिळवणं हे संपूर्ण स्टँड-अप कॉमेडीसाठी एक महत्त्वाची कामगिरी आहे.'.